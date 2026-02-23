Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como foram as últimas estreias do Fortaleza na Copa do Brasil? Veja retrospecto

Leão do Pici tem retrospecto positivo em estreias na competição nacional nesta década

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mais recentemente, na temporada 2025, a equipe empatou em 1 a 1 com o Retrô, fora de casa
Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O Fortaleza começa nesta terça-feira (24) a sua trajetória na Copa do Brasil 2026, e olha para o passado recente como forma de incentivo para seu primeiro jogo. O Leão tem um retrospecto positivo quando se trata de estreias na competição na atual década.

Das cinco estreias do Leão do Pici na Copa do Brasil neste século, o clube cearense soma quatro vitórias e um empate. Mais recentemente, na temporada 2025, a equipe empatou em 1 a 1 com o Retrô, fora de casa (o Fortaleza acabou sendo eliminado no jogo de volta).

ESTREIAS DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

  • 2025: Retrô 1 - 1 Fortaleza | 3ª fase | Lucero
  • 2024: Fluminense-PI 0 - 3 Fortaleza | 1ª fase | Kuscevic, Lucero e Kervin Andrade
  • 2023: Fortaleza 6 - 1 Águia de Marabá | 3ª fase | Dudu, Ceballos, Guilherme, Thiago Galhardo (2x) e Pikachu
  • 2022: Fortaleza 3 - 0 Vitória | 3ª fase | Romero (2x) e Moisés
  • 2021: Caxias 0 - 1 Fortaleza | 1ª fase | David

Lucero comemora gol pelo Fortaleza
Legenda: O Fortaleza venceu o Fluminense-PI por 3 a 0, pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2024
Foto: Weslley Douglas / Fortaleza

O Leão do Pici recebe o Maguary, de Pernambuco, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), nesta terça-feira (24), às 21h30. O time pernambucano eliminou o Laguna, do Rio Grande do Norte, na primeira fase da Copa do Brasil, vencendo o adversário potiguar por 1 a 0, jogando em casa.

Assuntos Relacionados
Fortaleza tem retrospecto positivo em estreias na Copa do Brasil

Jogada

Como foram as últimas estreias do Fortaleza na Copa do Brasil? Veja retrospecto

Leão do Pici tem retrospecto positivo em estreias na competição nacional nesta década

Daniel Farias Há 12 minutos
Vina deve ficar de fora das finais do Cearense após lesão

Jogada

Vina deve ficar de fora das finais do Cearense após lesão; veja prazo de retorno

Exames confirmaram lesão no joelho direito, e prazo mínimo de recuperação inviabiliza presença nas decisões

Brenno Rebouças e Daniel Farias 23 de Fevereiro de 2026
Foto de Brítez, jogador do Fortaleza, e Alano, jogador do Ceará, no Clássico-Rei

Jogada

Ceará e Fortaleza têm decisões na Copa do Brasil antes da final do Cearense; veja jogos

Clássico-Rei na final estadual será precedido por confrontos decisivos de Vozão e Leão na segunda fase da Copa do Brasil, ambos em jogo único na Arena Castelão

Daniel Farias 23 de Fevereiro de 2026
Montagem com foto de Sanchez, anunciado pelo Ceará

Jogada

Ceará anuncia retorno de lateral-esquerdo Sanchez

O atleta foi revelado em Porangabuçu e estava no Noroeste

Alexandre Mota 23 de Fevereiro de 2026
Bruno Fernandes

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026

Daniel Farias 23 de Fevereiro de 2026
mozart

Jogada

Após goleada do Ceará e vaga na final, Mozart destaca força do elenco e competição interna

Vovô venceu o Floresta por 4 a 0 na semifinal do Campeonato Cearense

Crisneive Silveira 22 de Fevereiro de 2026