Como foram as últimas estreias do Fortaleza na Copa do Brasil? Veja retrospecto

O Fortaleza começa nesta terça-feira (24) a sua trajetória na Copa do Brasil 2026, e olha para o passado recente como forma de incentivo para seu primeiro jogo. O Leão tem um retrospecto positivo quando se trata de estreias na competição na atual década.

Das cinco estreias do Leão do Pici na Copa do Brasil neste século, o clube cearense soma quatro vitórias e um empate. Mais recentemente, na temporada 2025, a equipe empatou em 1 a 1 com o Retrô, fora de casa (o Fortaleza acabou sendo eliminado no jogo de volta).

ESTREIAS DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

2025 : Retrô 1 - 1 Fortaleza | 3ª fase | Lucero

: Retrô 1 - 1 Fortaleza | 3ª fase | Lucero 2024 : Fluminense-PI 0 - 3 Fortaleza | 1ª fase | Kuscevic, Lucero e Kervin Andrade

: Fluminense-PI 0 - 3 Fortaleza | 1ª fase | Kuscevic, Lucero e Kervin Andrade 2023 : Fortaleza 6 - 1 Águia de Marabá | 3ª fase | Dudu, Ceballos, Guilherme, Thiago Galhardo (2x) e Pikachu

: Fortaleza 6 - 1 Águia de Marabá | 3ª fase | Dudu, Ceballos, Guilherme, Thiago Galhardo (2x) e Pikachu 2022 : Fortaleza 3 - 0 Vitória | 3ª fase | Romero (2x) e Moisés

: Fortaleza 3 - 0 Vitória | 3ª fase | Romero (2x) e Moisés 2021: Caxias 0 - 1 Fortaleza | 1ª fase | David

Legenda: O Fortaleza venceu o Fluminense-PI por 3 a 0, pela 1ª fase da Copa do Brasil de 2024 Foto: Weslley Douglas / Fortaleza

O Leão do Pici recebe o Maguary, de Pernambuco, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), nesta terça-feira (24), às 21h30. O time pernambucano eliminou o Laguna, do Rio Grande do Norte, na primeira fase da Copa do Brasil, vencendo o adversário potiguar por 1 a 0, jogando em casa.