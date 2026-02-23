Como foram as últimas estreias do Fortaleza na Copa do Brasil? Veja retrospecto
Leão do Pici tem retrospecto positivo em estreias na competição nacional nesta década
O Fortaleza começa nesta terça-feira (24) a sua trajetória na Copa do Brasil 2026, e olha para o passado recente como forma de incentivo para seu primeiro jogo. O Leão tem um retrospecto positivo quando se trata de estreias na competição na atual década.
Das cinco estreias do Leão do Pici na Copa do Brasil neste século, o clube cearense soma quatro vitórias e um empate. Mais recentemente, na temporada 2025, a equipe empatou em 1 a 1 com o Retrô, fora de casa (o Fortaleza acabou sendo eliminado no jogo de volta).
ESTREIAS DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL
- 2025: Retrô 1 - 1 Fortaleza | 3ª fase | Lucero
- 2024: Fluminense-PI 0 - 3 Fortaleza | 1ª fase | Kuscevic, Lucero e Kervin Andrade
- 2023: Fortaleza 6 - 1 Águia de Marabá | 3ª fase | Dudu, Ceballos, Guilherme, Thiago Galhardo (2x) e Pikachu
- 2022: Fortaleza 3 - 0 Vitória | 3ª fase | Romero (2x) e Moisés
- 2021: Caxias 0 - 1 Fortaleza | 1ª fase | David
O Leão do Pici recebe o Maguary, de Pernambuco, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), nesta terça-feira (24), às 21h30. O time pernambucano eliminou o Laguna, do Rio Grande do Norte, na primeira fase da Copa do Brasil, vencendo o adversário potiguar por 1 a 0, jogando em casa.