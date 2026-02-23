Diário do Nordeste
Vina deve ficar de fora das finais do Cearense após lesão; veja prazo de retorno

Exames confirmaram lesão no joelho direito, e prazo mínimo de recuperação inviabiliza presença nas decisões

(Atualizado às 10:57)
Legenda: Vina deve ficar de fora das finais do Cearense após lesão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O meia-atacante Vina não deve se recuperar a tempo de defender o Ceará nas finais do Campeonato Cearense 2026, contra o Fortaleza. O meia-atacante sofreu uma lesão ligamentar e o Diário do Nordeste apurou que a previsão de retorno aos gramados é apenas para depois da data do segundo jogo da decisão, marcado para o dia 8 de março.

Vina sofreu uma lesão grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito. Embora seja grau 1, a lesão do meia foi classificada como o nível mais alto dentro do grau 1. Não se trata de uma ruptura grave, mas exige maiores cuidados no tratamento para que a recuperação seja bem-sucedida e o atleta volte a campo.

Legenda: Vina, jogador do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Existe uma remota possibilidade do jogador conseguir se recuperar a tempo do jogo de volta da decisão, marcado para o dia 8 de março, mas as chances são consideradas pequenas, conforme apurou o Diário do Nordeste.

O jogador sofreu um trauma indireto no joelho durante os treinamentos em Porangabuçu na última semana. Vina realizou exames de imagem, que confirmaram a lesão no ligamento colateral medial. De acordo com a apuração, o jogador deve ficar pelo menos dez dias afastado, considerando apenas a fase inicial do tratamento, sem contar a transição.

Vina já iniciou tratamento conservador na fisioterapia do clube, já que não há indicação cirúrgica para o seu caso. Até a plena recuperação de Vina, Mozart terá que escolher alternativas ao camisa 29. No último jogo, contra o Floresta, o meia-armador titular foi Juan Alano, que tem sido o reserva imediato de Vina nesta temporada.

