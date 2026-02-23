Ceará x Fortaleza na final do Campeonato Cearense: quem venceu mais o Clássico-Rei?

O título de campeão do Campeonato Cearense de 2026 será definido entre Ceará e Fortaleza. Os rivais se classificaram para a decisão, mantendo a hegemonia de 30 anos de alternância como os vencedores do torneio - o Ferroviário foi o último que quebrou a escrita, em 1995. Assim, o Diário do Nordeste responde: quem levou a melhor mais vezes no Clássico-Rei da final?

As finais serão disputadas nos dias 1º e 8 de março, ambos no domingo, às 16h, na Arena Castelão. Em 2026, os times se encontraram apenas uma vez até o momento, com empate sem gols, em 8 de fevereiro, pela 2ª fase do Estadual.

Com 47 títulos, o Alvinegro busca engatar um tricampeonato após os títulos de 2024 e 2025. Com 46, o Leão tenta retomar a hegemonia local.

Quem levou a melhor nas decisões do Campeonato Cearense?

O Clássico-Rei é uma partida tão equilibrada que reflete isso até nos momentos em que Ceará x Fortaleza protagonizaram a final. Considerando somente momentos em que o duelo realmente definiu o campeão, seja em partida única ou mais de um jogo (sem incluir títulos conquistados por turnos, triangular ou quadrangular decisivo), a Coluna listou 29 cenários, com superioridade para os alvinegros: são 17 títulos para o Vovô, contra 12 taças do Leão.

Logo, a temporada de 2026 será a 30ª vez em que o Clássico-Rei definirá quem é o novo campeão. Vale ressaltar que o dado é apenas um recorte.

O site da Federação Cearense de Futebol (FCF), por exemplo, lista todos os campeões da competição, sempre com definição de campeão e vice, independente do formato do Estadual. Nessa contagem, em que Ceará ou Fortaleza se alternaram como campeão ou vice, a entidade aponta 42 momentos, com cada um dos rivais sendo o campeão 21 vezes.

Disputa no Século XXI e retrospecto geral

Legenda: O Ceará tem uma invencibilidade recente contra o Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha / SVM

No século XXI, iniciado em 2001, o Clássico-Rei definiu o campeão do Campeonato Cearense em 14 vezes. Até aqui, são sete títulos do Fortaleza e sete do Ceará. No total de títulos, sem incluir necessariamente o confronto entre os rivais na grande decisão, o Leão ganhou 15 taças, enquanto o Vovô teve 10 - sendo inclusive o campeão de 2025.

Já no retrospecto geral, desde que iniciaram a rivalidade, a equipe alvinegra é quem mais venceu esse duelo. São 209 vitórias, 188 triunfos leoninos, além de 219 empates. No momento, há um superioridade de resultados instalada - o Ceará defende uma invencibilidade de 11 jogos contra o arquirrival, sofrendo a última derrota apenas em 2023.

Quando o Clássico-Rei definiu (de fato) o campeão cearense