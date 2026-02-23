Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (23)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (23)
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 14h | Eintracht Frankfurt (F) x Freiburg (F) | DAZN
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Fenerbahçe x Kasimpasa | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 14h30 | Fiorentina x Pisa | Disney+
- 16h45 | Bologna x Udinese | Xsports e Disney+
BRASILEIRÃO FEMININO
- 15h | Vitória (F) x Mixto-MT (F) | CBF TV
- 19h | Cruzeiro (F) x Santos (F) | N Sports
- 21h | São Paulo (F) x Bahia (F) | TV Brasil
CAMPEONATO SAUDITA
- 16h | Al Qadsiah x Al Ettifaq | Sportv e Canal GOAT
- 16h | Damac x Al Ahli | Canal GOAT
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 16h30 | Smouha x Al Ahly | Link Sport Club Podcast
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h45 | Le Mans x Guingamp | SportyNet
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Deportivo Alavés x Girona | ESPN e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Everton x Manchester United | Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Famalicão x Casa Pia | Disney+
BRASILEIRÃO SUB-20
- 19h | Flamengo Sub-20 x Vasco Sub-20 | Sportv
- 21h | Palmeiras Sub-20 x São Paulo Sub-20 | Sportv
CAMPEONATO GAÚCHO
- 19h | Monsoon x Avenida | GZH
CAMPEONATO CAPIXABA
- 19h | Forte x Vitória-ES | TVE Espírito Santo
