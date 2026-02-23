Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:18)
Jogada
Legenda: A partida é válida pela quarta rodada da Premier League
Foto: Darren Staples / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (23) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (23)

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 14h | Eintracht Frankfurt (F) x Freiburg (F) | DAZN

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Fenerbahçe x Kasimpasa | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

  • 14h30 | Fiorentina x Pisa | Disney+
  • 16h45 | Bologna x Udinese | Xsports e Disney+

BRASILEIRÃO FEMININO

  • 15h | Vitória (F) x Mixto-MT (F) | CBF TV
  • 19h | Cruzeiro (F) x Santos (F) | N Sports
  • 21h | São Paulo (F) x Bahia (F) | TV Brasil

CAMPEONATO SAUDITA

  • 16h | Al Qadsiah x Al Ettifaq | Sportv e Canal GOAT
  • 16h | Damac x Al Ahli | Canal GOAT

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 16h30 | Smouha x Al Ahly | Link Sport Club Podcast

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h45 | Le Mans x Guingamp | SportyNet

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Deportivo Alavés x Girona | ESPN e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Everton x Manchester United | Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Famalicão x Casa Pia | Disney+

BRASILEIRÃO SUB-20

  • 19h | Flamengo Sub-20 x Vasco Sub-20 | Sportv
  • 21h | Palmeiras Sub-20 x São Paulo Sub-20 | Sportv

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 19h | Monsoon x Avenida | GZH

CAMPEONATO CAPIXABA

  • 19h | Forte x Vitória-ES | TVE Espírito Santo
