Após goleada do Ceará e vaga na final, Mozart destaca força do elenco e competição interna

O Ceará goleou o Floresta por 4 a 0 e selou a classificação para mais uma final de Campeonato Cearense. As equipes se enfrentaram neste domingo (22), no Estádio Presidente Vargas, no segundo duelo da semifinal da competição. Wendel Silva (2x), Matheusinho e Luizão marcaram os tentos do Alvinegro. O técnico Mozart destacou a performance do grupo e citou a competição interna do elenco.

"Nós temos um grupo de jogadores muito qualificados, e a minha função é treinar todos da mesma forma, para que eles possam ter o desempenho que vêm tendo. A competição interna do nosso elenco tende a ser cada dia maior, e é importante que seja dessa forma", avaliou o treinador.

"Foi positivo o desempenho da equipe de modo geral. Tanto de quem iniciou quanto de quem entrou. Principalmente a forma como eles abordaram o jogo. Eu saio muito satisfeito pela forma como esses jogadores abordaram o jogo. Mostra maturidade, seriedade, compromisso, preparação… Nossa preparação iniciou na segunda-feira para fazermos o jogo hoje", finalizou.

O primeiro jogo da final entre Ceará e Fortaleza será no domingo (1º), na Arena Castelão, a partir das 18h (de Brasília). Antes, o Alvinegro volta a campo pela Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Primavera na quinta-feira (26), no mesmo estádio, a partir das 20h (de Brasília).