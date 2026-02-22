Ferroviário e Floresta disputam 3º lugar do Cearense e vaga na Copa do Brasil 2027

O Ferroviário vai disputar o terceiro lugar do Campeonato Cearense com o Floresta. O Verdão da Vila foi derrotado pelo Ceará neste domingo (22), no Estádio Presidente Vargas, por 4 a 0. Mais que o pódio, a vitória neste próximo duelo do Manjadinho também garante uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

O regulamento da FCF explica que "a classificação dos clubes para as Competições nacionais e regionais obedecerá aos critérios abaixo: Copa do Brasil 2027 - Campeão Cearense Série A 2026, Vice Campeão Cearense Série A 2026 e 3º colocado do Campeonato Cearense Série A 2026."

O Tubarão da Barra foi derrotado pelo Tricolor do Pici nos dois jogos das semifinais, enquanto o Verdão da Vila foi superado pelo Alvinegro. Garantidos na final do estadual deste ano, Ceará e Fortaleza já estão garantidos no duelo nacional.

Com isso, a última vaga do Estado será disputada entre o Tubarão da Barra e o Floresta. A disputa de terceiro lugar será em jogo único. Com a derrota, o time comandado por Leston Júnior fica com um ponto a menos que o Ferroviário e será visitante no duelo.

A disputa do 3º lugar da competição ainda não tem data definida pela Federação Cearense de Futebol.