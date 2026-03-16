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Fortaleza rescinde contrato com zagueiro Tobias Figueiredo

Defensor tinha contrato até junho de 2027

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:09)
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Legenda: Tobias Figueiredo estava no Athletico/PR emprestado pelo Fortaleza
Foto: José Tramontin / Athletico-PR

O zagueiro Tobias Figueiredo deixou o Fortaleza. O clube anunciou a rescisão de contrato do jogador, que tinha contrato até junho de 2027.

Em 2025, no Athletico, Tobias participou de 12 jogos e marcou um gol. Pelo Fortaleza, em 2024, o zagueiro só atuou em quatro jogos.

Atleta chegou em 2023, atuando em quatro partidas. Em vínculo com o Fortaleza, o defensor português atuou por empréstimo pelo Criciúma-SC e pelo Athletico Paranaense nos últimos dois anos.

Comunicado do Fortaleza

O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual do zagueiro Tobias Figueiredo.

Atleta chegou em 2023, atuando em quatro partidas. Em vínculo com o Fortaleza, o defensor português atuou por empréstimo pelo Criciúma-SC e pelo Athletico Paranaense nos últimos dois anos.

O Tricolor do Pici deseja sucesso ao jogador em seus próximos desafios.

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