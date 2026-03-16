Fortaleza rescinde contrato com zagueiro Tobias Figueiredo
Defensor tinha contrato até junho de 2027
O zagueiro Tobias Figueiredo deixou o Fortaleza. O clube anunciou a rescisão de contrato do jogador, que tinha contrato até junho de 2027.
Em 2025, no Athletico, Tobias participou de 12 jogos e marcou um gol. Pelo Fortaleza, em 2024, o zagueiro só atuou em quatro jogos.
Atleta chegou em 2023, atuando em quatro partidas. Em vínculo com o Fortaleza, o defensor português atuou por empréstimo pelo Criciúma-SC e pelo Athletico Paranaense nos últimos dois anos.
Comunicado do Fortaleza
O Fortaleza Esporte Clube comunica a rescisão contratual do zagueiro Tobias Figueiredo.
Atleta chegou em 2023, atuando em quatro partidas. Em vínculo com o Fortaleza, o defensor português atuou por empréstimo pelo Criciúma-SC e pelo Athletico Paranaense nos últimos dois anos.
O Tricolor do Pici deseja sucesso ao jogador em seus próximos desafios.