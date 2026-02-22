Melk brinca sobre lance e revela ter pedido ao árbitro o gol no duelo do Ceará; vídeo

Jogador do Ceará, Melk tem se destacado na equipe comandada por Mozart. O jovem atleta de 19 anos teria celebrado o primeiro gol como profissional pela equipe se Wendel Silva não tivesse interferido no lance. As equipes se enfrentaram neste domingo (22), na semifinal do Cearense, com goleada do Vovô por 4 a 0. Em tom de brincadeira, o camisa 40 revelou ter pedido ao árbitro Leo Simão que desse o tento para ele, validado para o companheiro de time.

"Eu falei com o árbitro para ele dar o gol para mim, que o Wendel já tinha feito o gol ali. Brincadeiras à parte, o que importa é a vitória da equipe", afirmou o atleta.

Aos 42 minutos, ele fez jogada individual, driblou o adversário e chutou de fora da área. A bola desviou, por pouco, em Wendel Silva e entrou no gol. Leo Simão deu o tento para o companheiro dele.

Pai do atleta, Jonathan Mota acompanhava mais uma partida do jogador nas arquibancadas do PV. Ele se emocionou bastante ao ver que o filho havia balançado as redes pela primeira vez. O momento foi flagrado pelas câmeras da transmissão Verdes Mares. O atleta falou do momento.

"Sobre ver o meu pai chorando, me falaram no intervalo, eu me emocionei muito. Só Deus e a minha família sabem o que passei para chegar até aqui. Agora vamos focar no jogo da Copa do Brasil", completou o atleta.

O jogador, formado nas categorias de base do Vovô, está no clube desde os 14 anos. Em 2026, ano em que subiu para o time principal, ele tem quatro partidas pela equipe e uma assistência.

O primeiro jogo da final entre Ceará e Fortaleza será no domingo (1º), na Arena Castelão, a partir das 18h (de Brasília). Antes, o Alvinegro volta a campo pela Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Primavera na quinta-feira (26), no mesmo local. A partida terá início às 20h (de Brasília).