Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26

Confusão começou na cozinha e terminou na piscina.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ana Paula e Alberto Cowboy começaram a discussão na sala e seguiram com a confusão na área externa. A participante Milena tentou intervir na confusão em diferentes momentos.
Legenda: Ana Paula e Alberto Cowboy começaram a discussão na sala e seguiram com a confusão na área externa. A participante Milena tentou intervir na confusão em diferentes momentos.

Um novo confronto marcou a manhã desta segunda-feira (23) no BBB 26, após uma ação de patrocinador dentro da casa. Ana Paula Renault e Alberto Cowboy trocaram acusações e relembraram discussões anteriores envolvendo familiares.

O embate teve início ainda na noite anterior, depois da formação do paredão, quando Cowboy afirmou que Milena teria entregado a Prova do Anjo da semana passada para que Ana Paula pudesse ver o pai, Gerardo Renault, de 96 anos.

Veja trechos de discussão:

Ao interpretar a fala como provocação, a jornalista reagiu de forma exaltada e partiu para cima do brother, que deixou o local e entrou no quarto Sonho de Voar. Ela tentou ir atrás, mas foi contida por aliados.

"Não fala do meu pai. Você não sabe o que eu to passando, eu quase não entrei aqui. Vem cá, seu filho de uma p***", declarou Ana Paula na ocasião.

Manhã com nova confusão

Na manhã de hoje, durante uma dinâmica patrocinada, Cowboy voltou ao tema ao enviar um recado à mãe. "Mãezinha, parabéns pra senhora mais uma vez. E apesar das pessoas ficarem aqui dentro chamando a senhora de coisas, a senhora não é", disse o veterano.

Após o fim da atividade, a discussão recomeçou aos gritos. "Problematiza o palavrão mesmo. Depois fala que a vítima sou eu", afirmou Ana Paula. Cowboy respondeu dizendo para a sister "xingar mais". Em seguida, ela retrucou: "Você não tem vergonha, não?" Você vem pra cá pra lavar sua imagem de vilão".

O brother rebateu: "Você que precisa, quem veio lavar sua imagem foi você. Você que precisa. Você saiu por aquela porta ali". A jornalista respondeu: "E qual é o problema? eu já paguei".

A troca de acusações continuou. "Já imaginou se o povo não tiver vergonha de mim? Quem disse que eu estou falando da sua mãe? Por que não estou falando de você?", questionou Ana Paula. Cowboy respondeu: "Continua xingando a minha mãe e pagando de a honesta, a família".

"Você me conhece pra me chamar de desonesta? [...] Hein, bonzinho. E eu já conversei com você aqui dentro?", reagiu a mineira. O brother afirmou que a adversária "só provoca", e ela devolveu: "Ah pois é, mas isso é meu trabalho aqui".

A jornalista ainda declarou: "Tanto que eu te tirei do seu personagem de bom moço. Toda hora eu te tiro do seu personagem. Assim como a Samira te tirou [...] Aí você tem que pegar assuntos meus externos e falar do meu pai".

Ana Paula lembra eliminação de Gabi de prova

Cowboy perguntou se ela havia se arrependido do que disse, e Ana Paula negou. "Hora nenhuma, não sou igual você que chama a sua filhinha pra tirar ela do Anjo e se arrepende", comentou, em referência à última Prova do Anjo, quando o brother escolheu eliminar Gabriela. "você acha que já me arrependi de alguma coisa aqui?"

Em tom de deboche, Alberto passou a imitar a sister, repetindo: "'Me provocaram". Ana Paula reagiu: "Que horas eu falei isso? Você mente. Um bom moço que mente". O brother ironizou: "Essa mulher é a melhor pessoa do mundo, ela é humana pra caramba e ama a gente".

Na sequência, Cowboy declarou: "Eu adoro gente. Somos diferentes demais da conta. Continue xingando [...] Continuo achando exatamente o que a Sarah [Andrade] achou de você". Ana Paula respondeu que a ex-sister já foi eliminada. "Então pronto, você sabe que a última pessoa que achou isso não está aqui", concluiu.

Ana Paula e Alberto Cowboy começaram a discussão na sala e seguiram com a confusão na área externa. A participante Milena tentou intervir na confusão em diferentes momentos.
Zoeira

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26

Confusão começou na cozinha e terminou na piscina.

Redação
Há 1 hora
Chaiany, Milena, e Maxiane.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos

Maxiane, Chaiany e Milena disputam a preferência do público.

Redação
Há 2 horas
Ana Paula Renault conversando com o pai, Geraldo Renault, em ambiente interno, demonstrando interação e atenção entre eles.
Zoeira

BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

Geraldo Renaut é ex-deputado federal e tem 96 anos.

Redação
Há 2 horas
Casal em elegância em um evento, vestido formalmente, sorrindo e com postura confiante, no cenário de um palco ou um set de filmagem, em preto e branco, promovendo felicidade e sofisticação.
Zoeira

Veja os dois filmes mudos que ganharam o Oscar de Melhor Filme

Produções impressionaram pelas narrativas sobre amor, amizade e superação de desafios.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos mostra Herson Capri e seu filho Lucas em momentos distintos, evidenciando a passagem do tempo e o forte laço entre pai e filho. Na imagem atual, ambos sorriem para uma selfie em close, enquanto o registro antigo mostra Herson abraçando Lucas ainda criança em uma piscina.
Zoeira

Filho de Herson Capri posta homenagem após pai sofrer infarto: ‘Sempre juntos’

O ator de 74 anos teve que cancelar apresentações de teatro após infarto, mas já se encontra recuperado.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações
Zoeira

'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações

Com trajetória consolidada no rádio e na TV do Ceará, comunicador ganha projeção nacional ao transformar humor e performance em linguagem digital.

Maria Clarice Nascimento
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula.
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Alberto Cowboy protagonizam discussão na madrugada

O embate ocorreu na cozinha, após a formação do paredão.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Chaiany, Milena ou Maxiane? Vote em quem deve sair no Paredão

A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Veja como foi a formação do sexto paredão do BBB 26

O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Foto de Alberto Cowboy e Gabriela, participantes do BBB 26.
Zoeira

Cowboy defende romper aliança com Gabriela no BBB 26

Gabriela tem se queixado de não ser prioridade dos aliados.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Homem usando camisa social clara e calça jeans escuras fala em um telefone público vermelho instalado dentro de uma antiga cabine amarela de rua. Ele segura o fone com uma mão enquanto a outra está no bolso. No fundo, há um muro coberto por cartazes políticos em preto‑e‑branco.
Zoeira

'O Agente Secreto' perde prêmios aos quais foi indicado no Bafta 2026; veja ganhadores

Filme disputava em duas categorias.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Foto do ator Herson Capri, que sofreu infarto e precisou adiar apresentações de teatro em São Paulo.
Zoeira

Ator Herson Capri sofre infarto e cancela espetáculos em SP

Apresentações de peça que ator estrela precisaram ser canceladas até 1° de março.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
foto de Poliana Abritta, apresentadora do Fantástico.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (22) traz reportagem especial sobre os avanços da polilaminina

O dominical ainda traz uma entrevista com Gisèle Pelicot, vítima de um dos casos mais chocantes de violência sexual na França.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Wagner Moura no Bafta Awards 2026 acompanhado de Emilie Lesclaux e de Kleber Mendonça Filho.
Zoeira

Wagner Moura brilha no Bafta 2026 ao representar 'O Agente Secreto'

Filme brasileiro disputa dois dos principais prêmios da noite e reforça expectativas para o Oscar.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Patrícia é uma mulher branca e de cabelo castanho. Na foto, ela está no palco do programa sorrindo e usa vestido laranja.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (22/02)?

O quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
As caras e bocas de Juliana Paes no dia da apuração viraram meme nas redes sociais.
Zoeira

Juliana Paes comenta meme após reação na apuração do Carnaval: 'Sou emocionada'

Atriz celebrou primeiro título com a Viradouro e falou sobre a intensidade ao acompanhar a vitória da escola na Sapucaí.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Imagem de Sabrina Fantasiada.
Zoeira

Sabrina Sato se emociona ao perder desfile das Campeãs da Gaviões em São Paulo

Rainha de bateria não conseguiu chegar a tempo após compromisso na Vila Isabel.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Temperatura Máxima exibe o filme 'Jurassic World: Reino Ameaçado' hoje (22/02)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Jurassic World: Reino Ameaçado' hoje (22/02)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Máscara dourada de um rosto de artista famosa, exibida numa exposição de arte contemporânea, com detalhe em acabamento brilhante.
Zoeira

Bafta 2026: Veja onde assistir ao vivo e o horário da premiação

Evento vai acontecer neste domingo (22), em Londres.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Léo Magalhães e Daniel tocam violão juntos.
Zoeira

Viver Sertanejo deste domingo (22) receberá Cleiton & Camargo e Léo Magalhães

O programa é apresentado por Daniel e vai ao ar após o "Globo Rural".

Redação
22 de Fevereiro de 2026