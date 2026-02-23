Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26

Um novo confronto marcou a manhã desta segunda-feira (23) no BBB 26, após uma ação de patrocinador dentro da casa. Ana Paula Renault e Alberto Cowboy trocaram acusações e relembraram discussões anteriores envolvendo familiares.

O embate teve início ainda na noite anterior, depois da formação do paredão, quando Cowboy afirmou que Milena teria entregado a Prova do Anjo da semana passada para que Ana Paula pudesse ver o pai, Gerardo Renault, de 96 anos.

Veja trechos de discussão:

Ao interpretar a fala como provocação, a jornalista reagiu de forma exaltada e partiu para cima do brother, que deixou o local e entrou no quarto Sonho de Voar. Ela tentou ir atrás, mas foi contida por aliados.

"Não fala do meu pai. Você não sabe o que eu to passando, eu quase não entrei aqui. Vem cá, seu filho de uma p***", declarou Ana Paula na ocasião.

Manhã com nova confusão

Na manhã de hoje, durante uma dinâmica patrocinada, Cowboy voltou ao tema ao enviar um recado à mãe. "Mãezinha, parabéns pra senhora mais uma vez. E apesar das pessoas ficarem aqui dentro chamando a senhora de coisas, a senhora não é", disse o veterano.

Após o fim da atividade, a discussão recomeçou aos gritos. "Problematiza o palavrão mesmo. Depois fala que a vítima sou eu", afirmou Ana Paula. Cowboy respondeu dizendo para a sister "xingar mais". Em seguida, ela retrucou: "Você não tem vergonha, não?" Você vem pra cá pra lavar sua imagem de vilão".

O brother rebateu: "Você que precisa, quem veio lavar sua imagem foi você. Você que precisa. Você saiu por aquela porta ali". A jornalista respondeu: "E qual é o problema? eu já paguei".

A troca de acusações continuou. "Já imaginou se o povo não tiver vergonha de mim? Quem disse que eu estou falando da sua mãe? Por que não estou falando de você?", questionou Ana Paula. Cowboy respondeu: "Continua xingando a minha mãe e pagando de a honesta, a família".

"Você me conhece pra me chamar de desonesta? [...] Hein, bonzinho. E eu já conversei com você aqui dentro?", reagiu a mineira. O brother afirmou que a adversária "só provoca", e ela devolveu: "Ah pois é, mas isso é meu trabalho aqui".

A jornalista ainda declarou: "Tanto que eu te tirei do seu personagem de bom moço. Toda hora eu te tiro do seu personagem. Assim como a Samira te tirou [...] Aí você tem que pegar assuntos meus externos e falar do meu pai".

Ana Paula lembra eliminação de Gabi de prova

Cowboy perguntou se ela havia se arrependido do que disse, e Ana Paula negou. "Hora nenhuma, não sou igual você que chama a sua filhinha pra tirar ela do Anjo e se arrepende", comentou, em referência à última Prova do Anjo, quando o brother escolheu eliminar Gabriela. "você acha que já me arrependi de alguma coisa aqui?"

Em tom de deboche, Alberto passou a imitar a sister, repetindo: "'Me provocaram". Ana Paula reagiu: "Que horas eu falei isso? Você mente. Um bom moço que mente". O brother ironizou: "Essa mulher é a melhor pessoa do mundo, ela é humana pra caramba e ama a gente".

Na sequência, Cowboy declarou: "Eu adoro gente. Somos diferentes demais da conta. Continue xingando [...] Continuo achando exatamente o que a Sarah [Andrade] achou de você". Ana Paula respondeu que a ex-sister já foi eliminada. "Então pronto, você sabe que a última pessoa que achou isso não está aqui", concluiu.