Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rival do Fortaleza, Maguary faz primeira viagem de avião na história para jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), na Arena Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maguary desembarcou nesta terça-feira na capital cearense.
Foto: Reprodução/Instagram

O Maguary vai jogar a Copa do Brasil pela primeira vez. Adversário do Fortaleza, a equipe desembarcou na campital cearense nesta terça-feira (23). O duelo com o Tricolor do Pici será o primeiro compromisso oficial da equipe fora do Estado. Assim, a delegação fez a primeira viagem de avião da história do clube fundado em maio de 1971. 

A equipe da cidade de Bonito, no agreste pernambucano, avançou de fase na competição após vencer o Laguna-RN por 1 a 0, em casa. O grupo comandado pelo técnico Sued Lima conquistou a vaga na competição após chegar à semifinal do estadual. O time também vai estrear na Série D de 2026. 

Com mais de meio século de história, o Maguary disputou a elite do futebol de Pernambuco somente em 2023. Desde então, o grupo jogada a Série A1 do torneio. 

O grupo vai encarar o Fortaleza nesta terça-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão. A segunda fase da Copa do Brasil será decidida em jogo único. O Tricolor segue a venda de ingressos para o duelo. Veja mais informações aqui.

Veja também

teaser image
Jogada

Copa do Brasil: Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para duelo contra o Maguary-PE

teaser image
Jogada

Ceará e Fortaleza têm decisões na Copa do Brasil antes da final do Cearense; veja jogos

teaser image
Jogada

Como foram as últimas estreias do Fortaleza na Copa do Brasil? Veja retrospecto

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Rival do Fortaleza, Maguary faz primeira viagem de avião na história para jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (24), na Arena Castelão

Redação Há 11 minutos
Mozart técnico do Ceará

Jogada

Mozart usa Estadual para observação e só não escalou um atleta do elenco profissional em 2026

Já foram 26 jogadores lançados a campo pelo técnico alvinegro nos oito jogos em que esteve na bora do gramado

Brenno Rebouças Há 2 horas
jogador

Jogada

Ceará retoma treinamentos em Porangabuçu; equipe foca em estreia na Copa do Brasil

Grupo comandado por Mozart garantiu vaga na final do Cearense no domingo

Redação 23 de Fevereiro de 2026

Jogada

CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro da Série C: Floresta estreia fora de casa

Verdão é o representante cearense na competição

Vladimir Marques 23 de Fevereiro de 2026
Fortaleza tem retrospecto positivo em estreias na Copa do Brasil

Jogada

Como foram as últimas estreias do Fortaleza na Copa do Brasil? Veja retrospecto

Leão do Pici tem retrospecto positivo em estreias na competição nacional nesta década

Daniel Farias 23 de Fevereiro de 2026
Daiane Muniz, árbitra e Vini. Jr, atacante do Real Madrid

Jogada

Debater racismo e misoginia no futebol sem punição nunca mudará contexto

Não se trata de deslegitimar o debate. Discutir é necessário. O problema é que ele só ganha força diante de casos extremos

Fernanda Alves 23 de Fevereiro de 2026