Rival do Fortaleza, Maguary faz primeira viagem de avião na história para jogo pela Copa do Brasil

O Maguary vai jogar a Copa do Brasil pela primeira vez. Adversário do Fortaleza, a equipe desembarcou na campital cearense nesta terça-feira (23). O duelo com o Tricolor do Pici será o primeiro compromisso oficial da equipe fora do Estado. Assim, a delegação fez a primeira viagem de avião da história do clube fundado em maio de 1971.

A equipe da cidade de Bonito, no agreste pernambucano, avançou de fase na competição após vencer o Laguna-RN por 1 a 0, em casa. O grupo comandado pelo técnico Sued Lima conquistou a vaga na competição após chegar à semifinal do estadual. O time também vai estrear na Série D de 2026.

Com mais de meio século de história, o Maguary disputou a elite do futebol de Pernambuco somente em 2023. Desde então, o grupo jogada a Série A1 do torneio.

O grupo vai encarar o Fortaleza nesta terça-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão. A segunda fase da Copa do Brasil será decidida em jogo único. O Tricolor segue a venda de ingressos para o duelo. Veja mais informações aqui.