Ferroviário empresta Thiago Pulga e mais dois jogadores para times da Série B Cearense

O Ferroviário emprestou três jogadores para equipes da Série B do Campeonato Cearense. O clube emprestou o atacante Thiago Pulga para o Caucaia, além de atacante Honorato e o zagueiro João Kayke para o Barbalha. A Série B do Cearense começa no dia 15 de março.

Em nota oficial, o clube informou que os três jogadores foram cedidos por empréstimo para a sequência da temporada, visando maior minutagem e desenvolvimento esportivo e que o clube deseja sucesso aos atletas em seus novos desafios, reforçando o compromisso com a evolução profissional e o acompanhamento contínuo de seus desempenhos.

Thiago Pulga tem 21 anos e é irmão de Erick Pulga, que jogou no Ferrão, se destacou no Ceará e está no Bahia.

Ele subiu para o time profissional do Ferroviário no ano passado, jogando 8 partidas, mas não entrou em campo este ano.

Iago Honorato é atacante, de 21 anos e jogou a Copinha pelo Ferrão.

Já o zagueiro João Kayke tem 20 anos e também não entrou em campo pelo time profissional em 2026.

Próximos desafios corais

O Ferroviário disputa o 3º lugar do Cearense na quinta-feira (26), contra o Floresta, às 19 horas no PV. O vencedor terá uma vaga na Copa do Brasil 2027.

Depois disso, o Tubarão da Barra começará a inter temporada visando a Série D do Brasileiro, que começa no dia 5 de abril.