As boas notícias para o Ceará além da goleada e da classificação

As boas notícias para a torcida do Ceará na goleada por 4 a 0 sobre o Floresta, neste domingo (22), foram bem além do placar e da classificação para a final. Os aspectos mais animadores ficaram por conta das atuações individuais de alguns destaques, como os estreantes Wendel Silva e Luiz Otávio (ou Luizão), além de Matheusinho e, sobretudo, do garoto Melk, que fez grande partida.

