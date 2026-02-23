Ceará deve mudar time titular para Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense

O Ceará deve entrar em campo com um time modificado no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2026. Com jogos marcados para os dias 1º e 8 de março contra o Fortaleza, o time alvinegro sofreu com lesões nas últimas semanas e não deve repetir a formação do último encontro com o rival, com o técnico Mozart possuindo a semana para promover ajustes na equipe principal.

As principais baixas no momento são o goleiro Bruno Ferreira (entorse no tornozelo esquerdo), além dos meias Vina (lesão no ligamento colateral medial) e Matheus Araújo (em tratamento fisioterápico).

O trio esteve no último boletim médico divulgado e segue com poucas chances de surgir no time, principalmente Bruno e Vina. Em paralelo, outros nomes ganharam mais espaço e aumentaram a disputa interna por posição e podem ganhar chance.

Deste modo, uma provável escalação na final do Estadual tem: Richard; Rafael Ramos, Gilmar, Éder e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Juan Alano; Fernandinho (Matheus Araújo), Pedro Henrique e Lucca.

Legenda: Provável escalação do Ceará para a final do Campeonato Cearense Foto: reprodução / Lineup11

No 1º Clássico-Rei da atual temporada, a comissão técnica também manteve a formação 4-3-3, mas com alguns ajustes. A escalação teve Richard; Rafael Ramos, Gilmar, Éder e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo e Vina, Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca.

Quem briga pela vaga?

Legenda: Wendel Silva marcou dois gols e conseguiu uma assistência na estreia Foto: Fabiane de Paula / SVM

Wendel Silva, Alex Silva, Luizão e Matheusinho também são fortes candidatos para o time titular. Apesar de menos minutos, o quarteto aproveitou a oportunidade na goleada por 4 a 0 diante do Floresta, pelo jogo de volta da semifinal, em cenário que pode gerar dúvidas em Mozart.

Logo na estreia, Wendel Silva marcou dois gols e entregou uma assistência, sendo o principal destaque da vitória deste domingo (22), no PV. Na defesa, Alex Silva também entrou um passe para gol, enquanto Luizão balançou as redes após cobrança de escanteio, mostrando força no jogo aéreo. Por fim, Matheusinho também produziu muito volume de jogo pelo lado esquerdo e marcou um tento.

Assim, correm por fora e podem cravar uma vaga em novo teste na próxima quinta-feira (26), às 20h, diante do Primavera-SP, em confronto válido pela 2ª fase da Copa do Brasil. Vale ressaltar que a partida tem jogo único, com a classificação valendo prêmio de R$ 1,3 milhões se avançar.