Mozart destaca evolução ofensiva do Ceará após vitória Copa do Brasil: 'Estamos criando bastante'

O Ceará avançou para a 3ª fase da Copa do Brasil após superar o Primavera-SP por 2 a 1 nesta quinta-feira (26). Lucas Lima e Wendel Silva marcaram os gols da vitória alvinegra na Arena Castelão. O técnico Mozart avaliou o desempenho do time e destacou a evolução do setor ofensivo do Alvinegro

"Estamos criando de maneira significativa. Hoje, de novo. Nós fizemos um jogo ofensivo importante, um controle grande nos primeiros 30 ou 35 minutos. E era natural que nós não conseguíssemos manter esse nível de volume, de ímpeto. Nós enfrentamos um adversário que vem do Campeonato Paulista, são jogos que exigem bastante dele também. É um adversário difícil. Mas saio bem satisfeito", afirmou o técnico em coletiva de imprensa após o jogo.

"Normalmente, quando a gente cria essas situações, vamos fazer mais gols, acredito. Mas ficaria preocupado se não criássemos situações de gol. Ficaria preocupado se isso não ocorresse. O fato de criarmos me deixa satisfeito. E aí é fazer ajustes, treinos de refino para sermos mais efetivos. Fiquei bem satisfeito", finalizou.

O próximo adversário do Vovô na competição nacional sairá do confronto São Luís (RS) x Maranhão. A equipe volta a campo neste domingo (1), quando enfrenta o Fortaleza no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão.