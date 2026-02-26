Pierre projeta Clássico-Rei no Cearense, cita saída de Bareiro e destaca reforços no Fortaleza

Depois de garantir vaga na 3ª fase da Copa do Brasil após vencer o Maguary, o Fortaleza foca no primeiro jogo do Clássico-Rei da final do Cearense. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (26), o meia Pierre falou sobre a importância de vencer o duelo de ida diante do Ceará, quando o clube será mandante. Além disso, destacou a chegada dos reforços e a ausência de Bareiro, vendido ao Boca Juniors.

“Chegaram mais peças para nos ajudar na temporada. Perdemos o Bareiro, que era uma grande referência para a gente dentro de campo. Porém, acredito que, com as peças que chegaram, com trabalho, com a sequência, com essa última vitória... Por mais que tenha sido difícil, é uma vitória que nos dá uma casca. Mostrar nosso poder de reação. Acho que a gente chega mais preparado para o jogo (Clássico)”, afirmou o atleta.

“O clássico já traz elementos que agitam a semana, o ambiente. Em se tratando de uma final, com certeza a atenção e a concentração são dobradas. E o Carpini tem nos passado bastante tranquilidade. A gente confia. Corrigir os erros que a gente precisa, para melhorar, e dar o primeiro passo nesse jogo importante da final”, finalizou.

Fortaleza e Ceará fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense neste domingo (28). O duelo terá início às 18hs (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.