Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da final do Cearense

Equipe enfrenta o Ceará no domingo (1º), na Arena Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:27)
Jogada
Legenda: Torcida do Fortaleza na Arena Castelão.
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos e o check-in para o Clássico-Rei nesta quarta-feira (25). O Tricolor do Pici será o mandante do duelo entre as equipes no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2026. Os valores dos bilhetes variam entre R$ 30 e R$ 100. A equipe comandada por Thiago Carpini chega empolgada para o confronto após avançar de fase na Copa do Brasil. 

O Ceará ainda não divulgou informações sobre a venda de ingressos para seu setor. 

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

CHECK-IN: HORÁRIOS DE CADA PLANO

- 10h: Conselheiro e Proprietário
- 11h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)
- 12h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)
- 13h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior
- 14h: Pra Todo Tricolor (300 vagas na Superior Sul)

VENDA DE INGRESSOS

Acesse o Leão Tickets ou vá até a Lojas Leão 1918 do Pici para garantir seu lugar. Confira os valores:

- Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
- Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)
- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)
- Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (1º), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

