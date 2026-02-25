Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da final do Cearense

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos e o check-in para o Clássico-Rei nesta quarta-feira (25). O Tricolor do Pici será o mandante do duelo entre as equipes no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2026. Os valores dos bilhetes variam entre R$ 30 e R$ 100. A equipe comandada por Thiago Carpini chega empolgada para o confronto após avançar de fase na Copa do Brasil.

O Ceará ainda não divulgou informações sobre a venda de ingressos para seu setor.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

CHECK-IN: HORÁRIOS DE CADA PLANO

- 10h: Conselheiro e Proprietário

- 11h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)

- 12h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

- 13h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior

- 14h: Pra Todo Tricolor (300 vagas na Superior Sul)

VENDA DE INGRESSOS

Acesse o Leão Tickets ou vá até a Lojas Leão 1918 do Pici para garantir seu lugar. Confira os valores:

- Inferior Sul: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

- Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

- Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

- Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

- Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (1º), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.