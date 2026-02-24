Conheça João Lucas, joia da base do Fortaleza de 16 anos que estreou no principal; veja multa

O Fortaleza promoveu a estreia no profissional de uma das principais promessas das categorias de base do clube. Com apenas 16 anos, o zagueiro João Lucas entrou no 2º tempo da vitória por 2 a 0 contra o Ferroviário, neste sábado (21), no estádio Presidente Vargas (PV), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense de 2026, e recebeu inclusive elogios da atual comissão técnica.

O Diário do Nordeste apresenta o atleta, que participou de 13 minutos na estreia com a camisa 43.

Formado no CT Ribamar Bezerra

Natural de Maranguape, chegou ao Fortaleza quando tinha 11 anos para integrar o Sub-13. Com 1,95m de altura, inicialmente foi utilizado como atacante, mas depois se destacou como zagueiro. Assim, toda a iniciação esportiva do atleta foi dentro do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, com avanço rápido dentre as categorias da base, atualmente sob a gestão do gerente Erisson Matias. No momento, participa do Sub-20 e foi integrado ao profissional.

Contrato do Fortaleza

Em novembro de 2025, João Lucas assinou o 1º contrato profissional no Fortaleza. O vínculo foi firmado até dezembro de 2028, com cláusula de renovação automática por mais duas temporadas. A multa rescisória atual é estimada em € 20 milhões (nacional) e € 35 milhões (internacional). Antes de completar 16 anos, o zagueiro já tinha um plano de carreira firmado, com cláusulas de profissionalização e bonificações por desempenho, quando tinha vínculo de formação. O maior desafio foi reter o jovem diante das ofertas do mercado.

Legenda: O zagueiro João Lucas participou de atividades no profissional do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

Características e desempenho

João Lucas é reconhecido pela estatura, imposição física e qualidade do passe. Nas divisões de formação, soma 13 títulos pelo Fortaleza. Dentre as taças, se sagrou o campeão da Taça Brasil de Futsal Sub-13 (2022), Cearense Sub-14 (2023), Copa Manjadinho (2023) e Cearense Sub-17 (2025), Copa Capital Sub-17 (2025), além de participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 15 anos, virou o titular da categoria Sub-17, em processo de formação que passou por comandantes como William Júnior, Thiago Dantas, Léo Porto e Fred Guedes.

Convocação à Seleção Brasileira

Em julho de 2025, João Lucas foi convocado à Seleção Brasileira Sub-17. O atleta fez parte de um período de preparação para o Sul-Americano Sub-17, onde participou de um intervalo de 11 dias de atividades na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Na época, foi o único atleta de uma equipe nordestina a aparecer na lista de 26 jogadores nascidos no ano de 2009.

Elogios de Thiago Carpini

Após a estreia no profissional do Fortaleza, o técnico Thiago Carpini elogiou o zagueiro João Lucas. “Estreou um atleta de 16 anos que talvez seja uma das maiores promessas do clube nos últimos anos. Essa é a minha opinião em relação ao João, que tem potencial para crescimento, alta perspectiva, perfil de mercado, que precisa de muito trabalho, de informação, mas precisa também ser oportunizado como foi, então isso também é um lado importante dessa reconstrução do Fortaleza, não minha, do Thiago Carpini, mas do Fortaleza, das pessoas que gerem o futebol do clube, porque essas decisões passam por todos eles, não a decisão de escalação, mas esse elo, essa proximidade com a base, essa oportunidade a esses jovens. Eu acho que é importante frisar que em um jogo de semifinal a personalidade com que o João, com 16 anos, participou”, declarou.