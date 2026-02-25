Quarta rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir
Sete partidas movimentam os gramados brasileiros neste meio de semana
A bola vai rolar na Série A do Brasileirão 2026 nesta quarta-feira (25), para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As 20 equipes voltam a campo após uma terceira rodada de clássicos, empates com muitos gols e partidas animadas.
Seis jogos serão disputados nesta quarta-feira, com destaque para Cruzeiro x Corinthians, no Mineirão, e Palmeiras x Fluminense, na Arena Barueri. Na quinta-feira (26), será disputado apenas um jogo, entre Santos e Vasco, na Vila Belmiro.
JOGOS DA 4ª RODADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
QUARTA-FEIRA (25)
- 19h | Remo x Internacional | Premiere
- 19h | RB Bragantino x Athletico-PR | Premiere
- 19h30 | Coritiba x São Paulo | Prime Video
- 20h | Cruzeiro x Corinthians | Premiere
- 21h30 | Palmeiras x Fluminense | Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 | Grêmio x Atlético-MG | Globo e Premiere
QUINTA-FEIRA (26)
- 19h | Santos x Vasco | Sportv e Premiere
Flamengo x Mirassol, Botafogo x Vitória e Bahia x Chapecoense, os três jogos que fecham a rodada, ainda não têm data definida, por conta de compromissos internacionais de Flamengo, Botafogo e Bahia neste meio de semana.
Após o término da terceira rodada, o Palmeiras lidera o Brasileirão, seguido por São Paulo, Fluminense e Bahia, que fecham o G-4. O Corinthians está na quinta colocação. Na zona, estão Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro.