Coutinho pede rescisão com o Vasco e revela motivo: ‘muito cansado mentalmente’

Atleta publicou mensagem nas redes sociais alegando cansaço mental e confirmando fim de ciclo no clube

Escrito por
Bruno Quintino* bruno.martins@svm.com.br
Jogada
Legenda: Philippe Coutinho deixa o Vasco depois de 81 jogos disputados entre as temporadas 2024 e 2026
Foto: Matheus Lima/Vasco

Philippe Coutinho pediu para rescindir seu contrato com o Vasco da Gama nesta quarta-feira (18). O meia-atacante informou a decisão primeiramente ao presidente do clube, Pedrinho, e também ao técnico Fernando Diniz. Posteriormente, o atleta escreveu e publicou um texto nas redes sociais explicando os motivos da saída.

“Senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto”, disse o jogador em publicação na rede social Instagram nesta quarta.

Em sua conversa com Coutinho, o treinador Fernando Diniz tentou convencer o meia a mudar de ideia, mas sem êxito. Segundo informações dos bastidores, a decisão era tratada por Coutinho como "irreversível". O pedido de rescisão pegou os dirigentes vascaínos de surpresa, uma vez que o clube já havia iniciado tratativas para renovar contrato com o meia.

Em sua mensagem de despedida, Coutinho citou um episódio do jogo contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca como estopim para a sua decisão. Na ocasião, o atleta não retornou para a partida depois do intervalo para priorizar a sua saúde mental, após ser vaiado pela torcida presente no estádio São Januário, casa do Vasco.

Desde seu retorno ao Vasco, na temporada 2024, Coutinho somou 81 jogos disputados com a camisa do time carioca, além de 17 gols e sete assistências. Ele agora fica livre no mercado, mas ainda não indicou um possível destino e nem mesmo um prazo para voltar a jogar futebol profissionalmente.

*Sob a supervisão de Daniel Farias.

