Fortaleza acerta com GB, promessa do Vasco, por empréstimo

Atacante chega ao Leão por um ano com opção de compra

Escrito por
Fernanda Alves e Ian Laurindo* fernanda.alves@svm.com.br e ian.prado@svm.com
(Atualizado às 17:57)
Jogada
Legenda: Atacante de 21 anos vem brigar por posição com Bareiro e Kayke
Foto: Matheus Lima/Vasco

O Fortaleza acertou a contratação de mais um reforço para o ataque. Trata-se de Gabriel Souza, o GB, promessa do Vasco, que chega ao Leão por um ano. O jovem centroavante de 21 anos foi cedido do Cruzmaltino em uma negociação que tem opção de compra.

Pelo clube carioca, o atacante disputou 27 jogos e marcou três gols. Com um 1,90 de altura, o jogador vem brigar por vaga com Bareiro e Kayke, que está emprestado ao Leão pelo Botafogo até junho de 2026.

Além de GB, o Leão encaminhou as contratações de mais três nomes. São eles, Rodriguinho, que teve passagens pelo Ceará e vem por empréstimo do Cruzeiro, Lucas Braga, que vem cedido pelo Vitória e Luiz Fernando, que vem em definitivo do Athletico Paranaense. O Leão também negocia com o ponta Wellignton, destaque do Primavera, no Campeonato Paulista.

 
 
