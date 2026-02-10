Fortaleza acerta com GB, promessa do Vasco, por empréstimo

O Fortaleza acertou a contratação de mais um reforço para o ataque. Trata-se de Gabriel Souza, o GB, promessa do Vasco, que chega ao Leão por um ano. O jovem centroavante de 21 anos foi cedido do Cruzmaltino em uma negociação que tem opção de compra.

Pelo clube carioca, o atacante disputou 27 jogos e marcou três gols. Com um 1,90 de altura, o jogador vem brigar por vaga com Bareiro e Kayke, que está emprestado ao Leão pelo Botafogo até junho de 2026.

Além de GB, o Leão encaminhou as contratações de mais três nomes. São eles, Rodriguinho, que teve passagens pelo Ceará e vem por empréstimo do Cruzeiro, Lucas Braga, que vem cedido pelo Vitória e Luiz Fernando, que vem em definitivo do Athletico Paranaense. O Leão também negocia com o ponta Wellignton, destaque do Primavera, no Campeonato Paulista.