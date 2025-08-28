Joia da base, multa milionária e características: conheça Kayke, reforço do Fortaleza

O jovem atacante Kayke, de apenas 19 anos, está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Fortaleza. Ele pertence ao Botafogo e está sendo emprestado ao Tricolor do Pici, a pedido do técnico português Renato Paiva, que o comandou no time carioca.

Kayke é centroavante de ofício, mas também pode atuar pelos lados do campo. Pela equipe profissional do Botafogo, ele ganhou destaque no início da temporada, no Campeonato Carioca, quando atuou justamente centralizado, como centroavante.

O Diário do Nordeste apurou que as principais características do jogador são a pressão à saída de bola adversária, a velocidade do atacante, a capacidade de ruptura (habilidade de quebrar a estrutura defensiva do adversário) e também o chute forte.

Legenda: O atacante Kayke se destacou na base do Botafogo e depois subiu ao profissional em 2025 Foto: Vitor Silva / Botafogo

Aos 19 anos, o atacante é considerado uma das principais joias da base do Botafogo. Ele ganhou destaque em 2023, quando marcou 27 gols em 30 jogos pela categoria sub-17. Após isso, subiu para a equipe sub-20 do Fogão, onde somou 14 gols em 38 jogos.

Diante das boas atuações, ele foi alçado ao time profissional nesta temporada. Segundo o Fogão NET, O Botafogo renovou recentemente o contrato com o jogador até o fim de 2028, com cláusula de preferência de renovação até 2029. O contrato possui multa rescisória de R$ 300 milhões.

Considerado uma das grandes promessas da base do time carioca, Kayke é bem avaliado no Botafogo, mas está sendo emprestado por conta da possibilidade de ter uma maior minutagem. O Fogão também entende que pode haver valorização do passe do atacante.

Revelado na base carioca, Kayke foi promovido ao profissional em 2025 sob o comando de Paiva na época. Pela equipe principal, disputou 11 partidas, com três gols marcados.