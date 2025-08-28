Fortaleza encaminha contratação de atacante Kayke, do Botafogo

O Fortaleza encaminhou a contratação do atacante Kayke, do Botafogo. O atleta de 19 anos assinou por empréstimo até o fim da temporada após pedido do técnico português Renato Paiva. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A busca por uma peça ofensiva era uma das prioridades da atual comissão técnica, que também deseja mais um zagueiro e um volante. Vale ressaltar que, na última quinta-feira (21), o clube afastou seis atletas do time, incluindo nomes experientes como o centroavante Deyverson.

Revelado na base carioca, Kayke foi promovido ao profissional em 2025 sob o comando de Paiva na época. Pela equipe principal, disputou 11 partidas, com três gols marcados.

Segundo o portal Lance, a multa rescisória do jovem é de R$ 100 milhões para o exterior, com contrato até o fim de 2027. Assim, deve brigar por posição com os centroavantes Lucero e Adam Bareiro no Leão.

Reforços no Fortaleza

Das carências do elenco definidas para a sequência da temporada, o Fortaleza se movimentou e fechou com oito reforços até o momento. Foram os goleiros Vinícius Silvestre e Helton Leite, o lateral-esquerdo Weverson Costa, os volantes Pierre e Pablo Roberto, e os atacantes Adam Bareiro e José Herrera, além do meia Yeison Guzmán e do próprio atacante Kayke - ainda não anunciados.

Vale ressaltar que a próxima janela de transferências fecha na próxima terça-feira (2). Logo, é preciso mais agilizar para regularizar e também avançar nas negociações do mercado.