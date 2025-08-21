Entenda motivos do Fortaleza para a não utilização dos seis jogadores do elenco

O técnico português Renato Paiva decidiu não aproveitar seis jogadores do elenco para a sequência da temporada de 2025. A lista contempla: o goleiro Magrão; os volantes Zé Welison, Martínez, Rodrigo e Ryan Guilherme; e o atacante Deyverson. O Diário do Nordeste detalha os motivos da escolha de cada um dos jogadores.

O primeiro ponto: a decisão é exclusiva do comandante. Conforme pronunciamento oficial, o treinador reavaliou o elenco, após eliminação da Libertadores, e ressaltou que o plantel estava cheio, com alguns nomes que pouco acrescentavam para o momento de urgência do clube no Brasileirão, onde é o vice-lanterna, enquanto um alto número de reforços estava sendo anunciado. Deste modo, em reunião com o departamento de futebol, comunicou sobre essa medida.

A ideia inicial era deixar os seis atletas de fora da lista de relacionados contra o Mirassol, neste domingo (24), às 18h30, na Arena Castelão, pela Série A. Após análises e conversas com cada jogador, foi definido que não seriam utilizados.

Motivos para o afastamento do elenco do Fortaleza

Magrão (25 anos)

Legenda: Magrão ganhou oportunidades com as lesões de João Ricardo e Brenno Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Com as chegadas de Vinícius Silvestre e Helton Leite, além das recuperações de João Ricardo e Brenno, se tornaria o 5º goleiro do elenco. Com a imagem mais desgastada após as falhas na derrota para o Grêmio, teria poucas chances de jogar. Com 25 anos, a melhor opção para a carreira seria encontrar um novo time.

Contrato: até o fim de 2026.

Jogos com Renato Paiva: 3 partidas | 4 gols sofridos.

Martínez (31 anos) e Zé Welison (30 anos)

Legenda: Os volantes Martínez e Zé Welison estão fora dos planos do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Na avaliação da comissão, conseguiram acrescentar pouco tecnicamente ao Fortaleza quando tiveram chance de atuar sob o comando de Paiva. Com os anúncios de Pierre e Pablo Diego, que chegam com a chancela do treinador português, a ideia é dar mais espaço para os reforços, o que iria reduzir qualquer nova chance de atuação dessa dupla, que tem potencial de remanejo dentro do mercado.

Contrato de Martínez: até junho de 2027.

Jogos de Martínez com Renato Paiva: 4 partidas

Contrato de Zé Welison: até o fim de 2026.

Jogos de Zé Welison com Renato Paiva: 2 partidas

Ryan Guilherme (22 anos)

Legenda: O volante Ryan Guilherme é tratado como um atleta de alto potencial de mercado Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

No início de agosto, tinha acerto por empréstimo para o Royal Antwerp, da Bélgica, mas a negociação melou, forçando o retorno ao Pici. A decisão de não utilização chega para viabilizar que o staff e o clube possam trabalhar em um novo destino até o fim da janela. Há uma negociação muito encaminhada com o Cruzeiro no momento.

Contrato: até o fim de 2028.

Jogos com Renato Paiva: 0 partida.

Rodrigo (24 anos)

Legenda: Rodrigo não atuou em nenhuma partida sob o comando de Renato Paiva Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Paiva entende que o meio-campo não está pronto para o que o Fortaleza precisa no momento, em termos de pressão e resultados. Logo, seguirá treinando com o plantel, mas em caso de oferta, uma saída será discutida para que o atleta ganhe minutagem.

Contrato: até o fim de 2028.

Jogos com Renato Paiva: 0 partida.

Deyverson (34 anos)

Legenda: Deyverson foi um dos titulares de Renato Paiva no Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Utilizado em sete dos oitos jogos de Paiva, sendo titular também na derrota para o Vélez Sarsfield-ARG, na última terça-feira (19), pelas oitavas da Libertadores, o centroavante está fora dos planos devido ao baixo rendimento recente e também pelo comportamento em alguns jogos de maior cobrança por parte da arquibancada, o que aumentou a pressão junto ao torcedor, não sendo algo avaliado como positivo.

Contrato: até o fim de 2026.

Jogos com Renato Paiva: 7 partidas | 2 gols marcados.

Novos reforços do Fortaleza são realmente indiscutíveis?

As últimas contratações anunciadas pelo Fortaleza foram os volantes Pierre, que estava no Volta Redonda e chega emprestado pelo Tombense, e Pablo Roberto, comprado junto ao Casa Pia, de Portugal, por € 1 milhão (aproximadamente R$ 6,3 milhões). Segundo o CEO Marcelo Paz, em comunicado oficial, os nomes foram pedidos diretos da atual comissão técnica do Leão.

"O elenco precisava ser reforçado em algumas posições, e esses reforços estão a chegar, alguns jogadores já foram até apresentados [...] Eu disse que as soluções e as contratações iam ser jogadores com zero dúvidas sobre aquilo que podem aportar. Ninguém é contratado para ser titular, eles têm que treinar, mas pelas suas características e seu histórico, nós contratamos para serem jogadores indiscutíveis”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Além da dupla citada, os demais reforços são: os goleiros Helton Leite, comprado do Deportivo La Coruña, da Espanha, por € 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão), e Vinícius Silvestre, ex-Portimonense, de Portugal; o lateral-esquerdo Weverson Costa, ex-Arouca, de Portugal; os volantes Matheus Pereira, ex-Eibar, da Espanha, e Rezende, emprestado pelo Bahia; além dos atacantes Adam Bareiro, comprado junto ao River Plate, da Argentina, por US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 9,6 milhões) e José Herrera, adquirido junto ao Argentino Juniors, da Argentina, por US$ 2,4 milhões (aproximadamente R$ 13 milhões).

Segundo Paiva, a remontada do Fortaleza no Brasileirão passa diretamente pela utilização desses jogadores. A janela de transferência fecha no dia 2 de setembro, o que indica que ainda podem chegar mais novidades no plantel. A gestão aposta na evolução do trabalho do treinador. A responsabilidade então aumenta nos contratados, pois o leque de medidas drásticas estão acabando no Pici.