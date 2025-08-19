Diário do Nordeste
Vélez Sarsfield x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Quem vencer, passa para as quartas de final. Um empate leva a decisão para os pênaltis

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza e Vélez na primeira partida das oitavas de final da Libertadores
Foto: Kid Júnior/SVM

Uma semana após o empate sem gols na Arena Castelão, Fortaleza e Vélez se reencontram para definir quem se classificará para as quartas de final da Libertadores. O confronto desta terça-feira (19) será no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina. Quem vencer, passa direto de fase. Um empate leva a decisão para os pênaltis.

O Vélez Sarsfield venceu o Independiente em casa por 2 a 1 no final de semana, pelo Campeonato Argentino. Jogando em seus domínios, o ‘El Fortín’ só venceu seis vezes, tem três empates e cinco derrotas. Em relação ao número de gols, são 12 marcados e onze sofridos.

Já o Fortaleza vem de derrota no Brasileirão para o Fluminense pelo placar de 2 a 1, jogando fora de casa. A equipe terá o segundo duelo consecutivo distante do torcedor e teve um intervalo curto de preparação. Como visitante, a última vez que o Tricolor de Aço venceu foi contra o Sport, em fevereiro, na 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

COMO CHEGA O VÉLEZ SARSFIELD?

O técnico Guillermo Schelotto escalou para o início da partida contra o Independiente, no final de semana, cinco atletas que estavam no time que enfrentou o Fortaleza no jogo da ida.

Guilhermo terá a ausência de Baeza, que está suspenso. Quem também segue de fora é Diego Valdés, ainda lesionado. O Vélez terá o retorno de Agustín Bouzat, que estava no departamento médico.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Renato Paiva viajou com 27 atletas quando foi ao Rio de Janeiro, mas só 25 jogadores estarão à disposição do treinador. Rossetto foi expulso no último jogo e é a suspensão confirmada do Tricolor de Aço.

No departamento médico, o Fortaleza tem seis atletas. Marinho, que viajou para a Argentina, é o único considerado dúvida, após sentir um desconforto muscular na coxa esquerda e não entrar em campo contra o Fluminense. Na Argentina, ele treinou com o grupo.

Junto dele, seguem no DM o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda); ⁠Brenno (fratura na mão direita); ⁠Pochettino (estiramento ligamentar no joelho direito); ⁠Matheus Pereira (edema muscular na posterior da coxa esquerda) e ⁠Kuscevic (edema muscular no adutor da coxa direita).

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Vélez Sarsfield: Marchiori; Gordon, Mammana, Quiros, Elias; Aliendro, Baeza, Galvan; Maher, Machuca e Braian. Técnico: Guillermo Schelotto

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez, Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

VÉLEZ SARSFIELD X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Libertadores (Volta)

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires-ARG

Data: 19/08/2025 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistente 1: Alexander Gúzman (COL)

Assistente 2: Miguel Roldan (COL)

Quarto Árbitro: Diego Ulloa (COL)

VAR: Heider Castro (COL)

AVAR: Yadir Acuña (COL)

