Fortaleza é eliminado da Libertadores de 2025 com premiação milionária; veja valor
O Leão perdeu para o Vélez-ARG e se despediu nas oitavas de final
O Fortaleza foi eliminado da Libertadores de 2025 nas oitavas de final. A desclassificação ocorreu nesta terça-feira (29), no estádio El Fortín, em Buenos Aires, com a derrota para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 - na ida, empataram sem gols na Arena Castelão. Assim, o Leão encerra a trajetória internacional, foca apenas na Série A do Brasileiro, e deixa o torneio com uma premiação milionária obtida pela Conmebol pelo desempenho na competição.
Em prêmios, o Leão embolsou US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) devido à participação na fase de grupos, além de US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) pela vitória na fase de grupos - sem incluir o resultado de W.O. contra o Colo-Colo - e mais US$ 1,2 milhão (R$ 7,1 milhões) ao chegar nas oitavas, quando se despediu do torneio.
Logo, no total, o Fortaleza embolsou R$ 25,8 milhões na Libertadores. Foi a 3ª participação do Leão na Libertadores, chegando pela 2ª vez nas oitavas de final. Na próxima fase, o Vélez-ARG encara o classificado do embate entre Peñarol-URU x Racing-ARG.
No planejamento estratégico da temporada, a diretoria tricolor definiu que a meta era se classificar, no mínimo, às oitavas. Deste modo, dentre todos os objetivos do ano, esse é o único superado em termos esportivos até o momento, visto os fracassos na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.
Premiação da Libertadores de 2025
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)