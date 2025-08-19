Fortaleza é eliminado da Libertadores de 2025 com premiação milionária; veja valor

O Fortaleza foi eliminado da Libertadores de 2025 nas oitavas de final. A desclassificação ocorreu nesta terça-feira (29), no estádio El Fortín, em Buenos Aires, com a derrota para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 - na ida, empataram sem gols na Arena Castelão. Assim, o Leão encerra a trajetória internacional, foca apenas na Série A do Brasileiro, e deixa o torneio com uma premiação milionária obtida pela Conmebol pelo desempenho na competição.

Em prêmios, o Leão embolsou US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) devido à participação na fase de grupos, além de US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) pela vitória na fase de grupos - sem incluir o resultado de W.O. contra o Colo-Colo - e mais US$ 1,2 milhão (R$ 7,1 milhões) ao chegar nas oitavas, quando se despediu do torneio.

Logo, no total, o Fortaleza embolsou R$ 25,8 milhões na Libertadores. Foi a 3ª participação do Leão na Libertadores, chegando pela 2ª vez nas oitavas de final. Na próxima fase, o Vélez-ARG encara o classificado do embate entre Peñarol-URU x Racing-ARG.

No planejamento estratégico da temporada, a diretoria tricolor definiu que a meta era se classificar, no mínimo, às oitavas. Deste modo, dentre todos os objetivos do ano, esse é o único superado em termos esportivos até o momento, visto os fracassos na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.

Premiação da Libertadores de 2025