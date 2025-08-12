Fortaleza x Vélez Sarsfield: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Libertadores volta a ser o foco do Fortaleza, após 74 dias da última partida na competição, quando o Tricolor de Aço foi derrotado pelo Racing-ARG por 1 a 0 no El Cilíndro, pela última rodada da fase de grupos. Agora, pela Oitavas de Final, o Leão do Pici vai enfrentar o Vélez Sarsfield-ARG, nesta terça-feira (12), na Arena Castelão, às 19 horas, pelo jogo de ida. O jogo de volta será no dia 19, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, às 19 horas.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

PALPITES

inter@

COMO CHEGA O FORTALEZA?

O Fortaleza chega para o duelo sob desconfiança da torcida após ser goleado pelo Botafogo por 5x0 no último sábado no Castelão pela 19ª rodada da Série A. O time está no Z4 do Brasileirão com apenas 15 pontos em 18 jogos e só venceu uma das últimas 10 partidas.

Na fase de grupos, em um grupo considerado difícil, o Tricolor avançou em segundo lugar, com oito pontos, atrás do Racing, que somou 13. O grupo também contou com Colo-Colo e Bucaramanga.

Legenda: O Fortaleza avançou em 2º do Grupo E, ficando atrás do Racing Foto: KID JUNIOR / SVM

No último boletim médico, quatro atletas estavam na lista: Moisés, Pochettino, João Ricardo e Brenno. Há uma dúvida em relação a Matheus Pereira, que foi substituído no intervalo do jogo contra o Botafogo, após sentir dores na coxa, informação confirmada pelo treinador Renato Paiva após a goleada de sábado. O espaço para a preparação desse jogo foi curto, com dois dias de treinamento. Hoje é só a concentração e esperar o duelo mais tarde.

Os últimos reforços, Helton Leite, Vinícius Silvestre, Matheus Pereira, Bareiro, Weverson e Herrera estão inscritos e podem jogar.

COMO CHEGA O VÉLEZ SARSFIELD?

Os argentinos avançaram em primeiro no Grupo H, com a mesma pontuação do Peñarol, do Uruguai — ambos somaram 11 pontos. O grupo ainda contou com San Antonio Bulo Bulo e Olimpia. Sob o comando de Guillermo Schelotto, o Vélez aposta em Machuca, ex-Fortaleza e destaque da equipe, e em Romero como principal esperança de gols.

Legenda: O Vélez tem em seu ataque, Machuca, o ex-Fortaleza Foto: Divulgação / Vélez

Mas se o Leão não vive um bom momento, o Vélez não vence há três jogos. O time vem de derrota para o San Lorenzo e de dois empates sem gols seguidos contra Instituto e Platense. O time é apenas o oitavo colocado do Grupo B do Campeonato Argentino com modestos quatro pontos somados em cinco jogos.

Pressionado para voltar a vencer na temporada, o Vélez não terá ainda o seu principal reforço para a temporada, Diego Valdés. O meia (alvo do Fortaleza durante a última janela de transferências) entrou no departamento médico e não foi relacionado para a partida contra o Laion.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza:

Helton Leite; Tinga, Brítez, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Rossetto, Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

Vélez Sarsfield:

Tomás Marchiori, Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Maher Carrizo, Tobias Andrada, Imanol Machuca, Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto

FORTALEZA X VÉLEZ SARSFIELD | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Libertadores (Ida)

Local: Arena Castelão

Data: 12/08/2025 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistente 1: Roberto Cañete (PAR)

Assistente 2: Eduardo Britos (PAR)

Quarto árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

AVAR: Jose Villagra (PAR)