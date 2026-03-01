Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lucas Emanoel celebra primeiro gol no Fortaleza e afirma: ‘creio que a gente vai sair campeão’

Jovem atacante saiu do banco de reservar e marcou o gol do Leão no empate com o Ceará

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 20:46)
Jogada

O atacante Lucas Emanoel foi o autor do único gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Ceará no Clássico-Rei deste domingo (1º), pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026. Após o jogo, o jovem falou sobre a decisão do estadual.

“Tomamos o gol no último lance, mas temos que trabalhar e com pezinho no chão, que eu creio que próximo domingo a gente vai sair campeão. [...] Trabalhar que domingo tem mais”, disse o atacante que é uma das promessas da base tricolor.

Na entrevista após a partida, Lucas Emanuel, que saiu do banco de reservas, fez questão de agradecer a oportunidade que o técnico Thiago Carpini tem lhe dado, bem como ao apoio que o restante do elenco tricolor tem demonstrado com ele.

“Oportunidade que todos têm me dado, me abraçado o grupo, o elenco”, concluiu o atacante. Lucas deve ser mais uma vez relacionado para o jogo da volta da final do Cearense, marcada para o próximo domingo (8), às 18h, na Arena Castelão.

Assuntos Relacionados
jogador e técnico

Jogada

Carpini exalta postura do Fortaleza e afirma: 'Não tem placar moral no Clássico'

Equipe enfrentou o Vovô neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 13 minutos
vídeo

Jogada

Lucas Emanoel celebra primeiro gol no Fortaleza e afirma: ‘creio que a gente vai sair campeão’

Jovem atacante saiu do banco de reservar e marcou o gol do Leão no empate com o Ceará

Daniel Farias Há 38 minutos
melhores momentos

Jogada

Assista aos melhores momentos de Fortaleza x Ceará

Leão e Vovô empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense

Redação Há 46 minutos
jogador

Jogada

Lucca sai do banco e garante empate do Ceará no Clássico-Rei da final: 'Feliz em ajudar'

Equipes se enfrentaram neste domingo (1º), na Arena Castelão, pelo Cearense

Crisneive Silveira Há 55 minutos
jogadores

Jogada

Fortaleza acerta a contratação de Juan Miritello, ex-Defensa y Justicia

Jogador chega para suprir vaga deixada por Bareiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 01 de Março de 2026
Dieguinho em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará terá desfalques no Clássico-Rei da final do Cearense; veja boletim médico

Equipe entra em campo neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 01 de Março de 2026