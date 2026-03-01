Lucas Emanoel celebra primeiro gol no Fortaleza e afirma: ‘creio que a gente vai sair campeão’

O atacante Lucas Emanoel foi o autor do único gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Ceará no Clássico-Rei deste domingo (1º), pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026. Após o jogo, o jovem falou sobre a decisão do estadual.

“Tomamos o gol no último lance, mas temos que trabalhar e com pezinho no chão, que eu creio que próximo domingo a gente vai sair campeão. [...] Trabalhar que domingo tem mais”, disse o atacante que é uma das promessas da base tricolor.

Na entrevista após a partida, Lucas Emanuel, que saiu do banco de reservas, fez questão de agradecer a oportunidade que o técnico Thiago Carpini tem lhe dado, bem como ao apoio que o restante do elenco tricolor tem demonstrado com ele.

“Oportunidade que todos têm me dado, me abraçado o grupo, o elenco”, concluiu o atacante. Lucas deve ser mais uma vez relacionado para o jogo da volta da final do Cearense, marcada para o próximo domingo (8), às 18h, na Arena Castelão.