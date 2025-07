Bahia x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza enfrenta o Bahia em duelo decisivo das quartas de final da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Fonte Nova. Este será o primeiro compromisso das equipes após a pausa da Data Fifa para o Mundial de Clubes.

O Tricolor avançou em quarto do Grupo A, com três vitórias e quatro derrotas e nove pontos somados. Já o Bahia se classificou como líder do Grupo B, com 16 pontos, numa campanha com cinco vitórias, um empate e uma derrota.

HISTÓRICO

Entre todas as competições, as equipes se enfrentaram em 47 jogos, com 18 vitórias do Bahia, 15 empates e 14 triunfos do Fortaleza. Em casa, o Esquadrão recebeu o Tricolor em 22 confrontos, venceu 13, empatou sete e perdeu duas.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

O Tricolor passou por turbulência pelos maus resultados, com Vojvoda balançando no cargo, mas o treinador permaneceu. Em processo de reformulação, cinco atletas deixaram o clube na pausa do Mundial: Pol Fernández (Godoy), Dylan Borrero (América de Cáli), Pedro Augusto (Sport), Felipe Jonatan (Mirassol) e Titi (Goiás).

O clube anunciou dois reforços: Tucu Herrera e Adam Bareiro, ambos atacantes. Tucu vem do Argentinos Juniors e atua pelos dois lados. Já Bareiro é centroavante. Já Matheus Pereira pode estrear. O meia chegou no dia 29 de maio, foi relacionado no jogo contra o Santos pelo Brasileirão, mas não entrou em campo. Ryan Guilherme e Herrera não podem atuar pis não estão inscritos na competição.

Para o duelo diante do Esquadrão, o Tricolor terá três desfalques. O atacante Moisés, que trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, está fora desde abril e deve retornar somente no final de julho. Quem também não está à disposição é o zagueiro David Luiz, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Outro é Bruno Pacheco, com tendinite no joelho direito.

COMO CHEGA O BAHIA?

Rogério Ceni acabou de renovar contrato com o Bahia até 2027. O técnico, que também fez história como treinador do time cearense, tem apenas dois desfalques para esse confronto: o zagueiro Kanu e o volante Erick.

Assim, o técnico pode usar o time titular que venceu o Bragantino antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A dúvida é se Ademir será escalado no trio de ataque titular ou substituído por Cauly, já que os dois têm alternados momentos no 11 inicial do Tricolor baiano.

ONDE ASSISTIR

Disney+ e na Verdinha FM

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Britez, Mancha, Diogo Barbosa; Lucas Sasha(Matheus Pereira), Pochettino, Martinez; Pikachu, Lucero, Breno Lopes. Técnico: Vojvoda

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly); Erick Pulga e Willian José. Técnico: Ceni.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Fortaleza

Data e hora: 09/07, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova