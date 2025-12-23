Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Seleção de Senegal em duelo contra o Brasil.
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O futebol internacional movimenta a agenda de jogos desta terça-feira (23). O destaque vai para a Copa Africana de Nações, com três partidaas. Também tem jogos decisivos tanto na Inglaterra, com Arsenal x Crystal Palace, e no Campeonato Português.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (23)


Copa Africana de Nações

  • 12h00 – Senegal x Botsuana – Bandsports
  • 14h30 – Nigéria x Tanzânia – Bandsports
  • 17h00 – Tunísia x Uganda – Bandsports 

AFC Champions League Elite

  • 15h15 – Al-Ittihad x Nasaf – ESPN4 e Disney+

Taça de Portugal

  • 15h45 – Caldas x Braga – NSports 

EFL Cup (Inglaterra)

  • 17h00 – Arsenal x Crystal Palace – ESPN e Disney+

 
Campeonato Português

  • 17h45 – Vitória x Sporting – Disney+ 
Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025

Crisneive Silveira Há 11 minutos
Tinga, ídolo do Fortaleza, deixa o clube após nove temporadas

Jogada

Fortaleza confirma saída do lateral-direito Tinga, com grande homenagem

O destino do capitão será o Coritiba, que conquistou acesso para a Série A

Fernanda Alves 22 de Dezembro de 2025
Foto de Endrick, Real Madrid Lyon

Jogada

Jóia brasileira, Endrick sai do Real Madrid e acerta com novo time

Atacante de 19 anos busca maior minutagem visando a Copa do Mundo de 2026

Ian Laurindo* 22 de Dezembro de 2025
Foto de Martín Anselmi, novo treinador do Botafogo

Jogada

Botafogo encaminha contratação de novo treinador estrangeiro Martín Anselmi

Martín Anselmi assume a equipe após Davide Ancelotti deixar a equipe

Ian Laurindo* 22 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos de Marinho, do Fortaleza, Lucas Mugni, do Ceará, e Pikachu, do Fortaleza

Jogada

Jogadores de Ceará e Fortaleza entram em última semana de contrato; veja lista e os destinos

Seis jogadores do Ceará e dois do Fortaleza encerram vínculos no dia 31 de dezembro

Daniel Farias 22 de Dezembro de 2025
jogadoras

Jogada

Ceará vence Ascade-DF em casa e assume o terceiro lugar da tabela na Superliga B

Equipe volta a jogar somente em janeiro

Redação 22 de Dezembro de 2025