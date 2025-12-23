Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (23)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025
O futebol internacional movimenta a agenda de jogos desta terça-feira (23). O destaque vai para a Copa Africana de Nações, com três partidaas. Também tem jogos decisivos tanto na Inglaterra, com Arsenal x Crystal Palace, e no Campeonato Português.
JOGOS DE HOJE, TERÇA (23)
Copa Africana de Nações
- 12h00 – Senegal x Botsuana – Bandsports
- 14h30 – Nigéria x Tanzânia – Bandsports
- 17h00 – Tunísia x Uganda – Bandsports
AFC Champions League Elite
- 15h15 – Al-Ittihad x Nasaf – ESPN4 e Disney+
Taça de Portugal
- 15h45 – Caldas x Braga – NSports
EFL Cup (Inglaterra)
- 17h00 – Arsenal x Crystal Palace – ESPN e Disney+
Campeonato Português
- 17h45 – Vitória x Sporting – Disney+
