Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (23)

O futebol internacional movimenta a agenda de jogos desta terça-feira (23). O destaque vai para a Copa Africana de Nações, com três partidaas. Também tem jogos decisivos tanto na Inglaterra, com Arsenal x Crystal Palace, e no Campeonato Português.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (23)



Copa Africana de Nações

12h00 – Senegal x Botsuana – Bandsports

14h30 – Nigéria x Tanzânia – Bandsports

17h00 – Tunísia x Uganda – Bandsports

AFC Champions League Elite

15h15 – Al-Ittihad x Nasaf – ESPN4 e Disney+

Taça de Portugal

15h45 – Caldas x Braga – NSports

EFL Cup (Inglaterra)

17h00 – Arsenal x Crystal Palace – ESPN e Disney+



Campeonato Português