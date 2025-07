Sport x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de um mês de pausa, o Ceará volta a campo nesta quarta (9), às 21h30, para encarar o Sport, em duelo decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Quem vencer o duelo de jogo único, avança de fase na competição regional. Em caso de empate no tempo normal no estádio da Ilha do Retiro, em Recife-PE, o confronto vai para os pênaltis.

Após férias de 13 dias, o elenco alvinegro se reapresentou dia 23 de junho e teve duas semanas de preparação até o jogo contra o Sport. O terminou a fase de grupos do Nordestão na terceira posição, com 13 pontos somados em 7 partidas, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Mesmo em semana de clássico-rei pela Série A, que é prioridade para o time, o Alvinegro vai com força máxima para o confronto em Recife.

Do outro lado, o Leão da Ilha retornou aos treinos dia 13 de junho, 10 dias antes do Ceará. O time rubro-negro chega para o encontro decisivo com um novo comandante: Daniel Paulista. O treinador deixou o Remo, depois de conquistar o Paraense, e fará sua reestreia à frente do Sport diante do Vovô. A equipe pernambucana vem de 13 jogos sem vitória no ano, e terminou a fase de grupos do Nordestão na 2ª posição.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

Com 14 dias de intertemporada, o Ceará retorna aos jogos oficiais com dois clássicos na semana, diante de Sport e Fortaleza. Para o primeiro duelo, Léo Condé vai utilizar força máxima e conta com três retornos ao time: Matheus Bahia, Richardson e Aylon. Os atletas em questão estão recuperados de suas lesões e ficam à disposição do comandante alvinegro.

O lateral-esquerdo titular o time tratou desconforto na coxa direita que o tirou dos duelos contra Atlético-MG, Botafogo e Sampaio Corrêa. Richardson passou por cirurgia para tratar fascite plantar e retorna ao elenco depois de cinco meses. Já o atacante Aylon ficou de fora por conta de um edema, mas também já se recuperou.

O único jogador que segue tratando lesão no Centro de Saúde e Performance (Cesp) do Ceará é o zagueiro Luiz Otávio, que precisa de mais três meses de tratamento de uma cirurgia para restaurar os ligamentos do joelho. Fora o capitão alvinegro, a equipe de Condé não tem baixas para o duelo contra o Sport.

O tempo para pausa da Copa do Mundo de Clubes foi bem avaliado pelo elenco e departamento de futebol do Vozão, que recuperou alguns atletas e deu descanso a outros que vinham no desgaste dos últimos jogos. Com o retorno das partidas oficiais, o Alvinegro divide as atenções entre a Copa do Nordeste e o Brasileirão.

Com quatro gols marcados, Galeano é o artilheiro isolado do Ceará no Nordestão. Atrás do paraguaio vem Pedro Raul com dois tentos assinalados, seguido por Fernandinho, Dieguinho e Aylon.

COMO CHEGA O LEÃO DA ILHA?

Em situação delicada na Série A e com uma sequência de 13 jogos sem vitória no ano, o Sport não vai deixar a Copa do Nordeste de lado. A última vitória do time foi contra o Retrô, dia 22 de março, pela final do Campeonato Pernambucano. A intertemporada do time contou com três semanas de preparação e a chegada de Daniel Paulista e a nova comissão técnica.

Na fase de grupos do Nordestão, o Sport somou quatro vitórias e três derrotas em sete partidas. O time balançou as redes em 11 oportunidades e sofreu 7 gols. Depois de um mês de pausa nos jogos oficiais, o Leão terá o apoio do seu torcedor na Ilha do Retiro para tentar carimbar vaga na semifinal da competição.

O time pernambucano subiu sete atletas das categorias de base ao elenco profissional: os zagueiros Riquelme e Felype Gabriel, o lateral-esquerdo Rafinha, os volantes Dedé, Adriel e Luiz Henrique Gago, e o atacante Jefinho.

O Sport até contratou o goleiro Gabriel Vasconcelos, o meio-campista Pedro Augusto (ex-Fortaleza) e o lateral-esquerdo Kevyson, mas o prazo de inscrição para a Copa do Nordeste já acabou e os atletas só podem atuar pelo Campeonato Brasileiro.

A artilharia do Leão na Copa do Nordeste é puxada por Rodrigo Atencio com duas bolas na rede, enquanto que Lenny Lobato, que não está mais no clube, Sérgio Oliveira, Pablo, Matheus Alexandre, Carlos Alberto, Gustavo Maia, Barletta e Fabrício Dominguez somam um gol na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Diogo Hereda, Du Queiroz, Zé Lucas e Igor Cariús; Lucas Lima, Barletta e Pablo. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Aylon, Pedro Henrique (Fernandinho) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | SPORT X CEARÁ

Local: Ilha do Retiro, em Recife-CE

Data: 09/07/25 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Árbitro Assistente 1: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB)

Árbitro Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)

Quarto Árbitro: Anderson Luis Marques (PE)

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistente do VAR (AVAR): Flávio Gomes Barroca (RN)