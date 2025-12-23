Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Pescador de Taças': confira os 10 títulos de Tinga com o Fortaleza

Jogador se despede do Tricolor como um dos jogadores mais vencedores da história do clube

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 12:39)
Jogada
Legenda: Tinga com as 10 taças conquistadas pelo Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Ídolo no Fortaleza, Tinga deixa o clube com marcas históricas e marcado no coração da torcida. O jogador é o segundo com maior número de títulos vestindo a camisa Tricolor. Ao todo, o capitão soma dez taças com o clube cearense. Um verdadeiro 'Pescador de Taças.' Além disso, o gaúcho é o terceiro atleta que mais vestiu o manto tricolor. 

No Fortaleza desde 2015, quando veio emprestado pelo Grêmio, o lateral-zagueiro chegou para a Série C do Campeonato Brasileiro. Naquele mesmo ano, o gaúcho de Porto Alegre conquistou o primeiro título estadual (2015)com o Tricolor, foi escolhido o melhor lateral-direito da Copa do Nordeste e integrou a Seleção Brasileira medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

Depois defendeu o Bahia, Juventude e voltou ao Leão, em 2018, quando conquistou o título da Série B, a vaga na elite do futebol nacional e a participação na Sul-Americana. Sob comando de Ceni, mais dois estaduais (2019 e 2020), Já em 2019 veio o título da Copa do Nordeste.

Em 2021, já na liderança de Vojvoda, foi peça importante na campanha histórica realizada pela equipe naquele ano, quando a equipe terminou a Série A em quarto na tabela e conquistou vaga na Libertadores pela primeira vez. De 2021 a 2023, mais três taças do estadual, o inédito vice-campeonato da Sul-Americana e outros dois do Nordestão.

O jogador vai defender o Coritiba na próxima temporada. O anúncio ainda não foi feito oficialmente, mas o Fortaleza já se despediu do defensor com muitas homenagens. Não por acaso. A história do atleta Tinga entrelaça a história do crescimento do Fortaleza.  

TÍTULOS NO CLUBE

  • Campeão Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
  • Campeão Série B (2018*) 
  • Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024)


HISTÓRICO NO FORTALEZA

389 jogos, 27 gols marcados

  • 2015 - 31 (2 gols e 0 assistências)
  • 2018 - 49 (5 gols e 3 assistências)
  • 2019 - 43 (5 gols e 4 assistências)
  • 2020 - 34 (5 gols e 7 assistências)
  • 2021 - 64 (1 gol e 3 assistências)
  • 2022 - 33 (2 gols e 4 assistências)
  • 2023 - 58 (2 gols e 4 assistência)
  • 2024 - 53 (3 gols e 8 assistências)
  • 2025 - 24 (1 gol e 2 assistências)

Veja também

teaser image
Jogada

Tinga recebe homenagens de companheiros do Fortaleza nas redes sociais; confira

teaser image
Jogada

Fortaleza confirma saída do lateral-direito Tinga, com grande homenagem

teaser image
André Almeida

Tinga deixa o Fortaleza como ídolo histórico

Assuntos Relacionados

Jogada

Irmã de Messi sofre acidente de trânsito em Miami e adia casamento

María Sol Messi sofreu fraturas e queimaduras após perder o controle do carro

Redação Há 3 minutos

Jogada

Ex-Fortaleza, Tinga é anunciado como reforço do Coritiba

Jogador de 32 anos tinha contrato com o Tricolor até 2026

Crisneive Silveira Há 30 minutos
jogador de futebol

Jogada

'Pescador de Taças': confira os 10 títulos de Tinga com o Fortaleza

Jogador se despede do Tricolor como um dos jogadores mais vencedores da história do clube

Crisneive Silveira Há 57 minutos
Foto de Pierre, volante do Fortaleza

Jogada

Fortaleza vai comprar o volante Pierre; expectativa de contrato por quatro anos

O Fortaleza vai desembolsar R$ 4 milhões pela compra do volante

Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará

Jogada

Ceará encaminha compra de Vinícius Zanocelo com contrato até 2028; veja detalhes

Volante de 24 anos pertence ao Santos mas deve ser adquirido em definitivo pelo Vovô

Daniel Farias Há 2 horas
Capitão do Fortaleza, Tinga comemora gol

Jogada

Tinga recebe homenagens de companheiros do Fortaleza nas redes sociais; confira

Defensor conquistou dez títulos vestindo a camisa do clube cearense

Crisneive Silveira 23 de Dezembro de 2025