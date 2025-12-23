'Pescador de Taças': confira os 10 títulos de Tinga com o Fortaleza

Ídolo no Fortaleza, Tinga deixa o clube com marcas históricas e marcado no coração da torcida. O jogador é o segundo com maior número de títulos vestindo a camisa Tricolor. Ao todo, o capitão soma dez taças com o clube cearense. Um verdadeiro 'Pescador de Taças.' Além disso, o gaúcho é o terceiro atleta que mais vestiu o manto tricolor.

No Fortaleza desde 2015, quando veio emprestado pelo Grêmio, o lateral-zagueiro chegou para a Série C do Campeonato Brasileiro. Naquele mesmo ano, o gaúcho de Porto Alegre conquistou o primeiro título estadual (2015)com o Tricolor, foi escolhido o melhor lateral-direito da Copa do Nordeste e integrou a Seleção Brasileira medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

Depois defendeu o Bahia, Juventude e voltou ao Leão, em 2018, quando conquistou o título da Série B, a vaga na elite do futebol nacional e a participação na Sul-Americana. Sob comando de Ceni, mais dois estaduais (2019 e 2020), Já em 2019 veio o título da Copa do Nordeste.

Em 2021, já na liderança de Vojvoda, foi peça importante na campanha histórica realizada pela equipe naquele ano, quando a equipe terminou a Série A em quarto na tabela e conquistou vaga na Libertadores pela primeira vez. De 2021 a 2023, mais três taças do estadual, o inédito vice-campeonato da Sul-Americana e outros dois do Nordestão.

O jogador vai defender o Coritiba na próxima temporada. O anúncio ainda não foi feito oficialmente, mas o Fortaleza já se despediu do defensor com muitas homenagens. Não por acaso. A história do atleta Tinga entrelaça a história do crescimento do Fortaleza.

TÍTULOS NO CLUBE

Campeão Cearense (2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Campeão Série B (2018*)

Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024)



HISTÓRICO NO FORTALEZA

389 jogos, 27 gols marcados

2015 - 31 (2 gols e 0 assistências)

2018 - 49 (5 gols e 3 assistências)

2019 - 43 (5 gols e 4 assistências)

2020 - 34 (5 gols e 7 assistências)

2021 - 64 (1 gol e 3 assistências)

2022 - 33 (2 gols e 4 assistências)

2023 - 58 (2 gols e 4 assistência)

2024 - 53 (3 gols e 8 assistências)

2025 - 24 (1 gol e 2 assistências)