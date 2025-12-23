Tinga recebe homenagens de companheiros do Fortaleza nas redes sociais; confira

De saída do Fortaleza, Tinga foi homenageado pelos companheiros de equipe em publicações nas redes sociais. O clube anunciou a saída do ídolo e jogador na noite desta segunda-feira (22). Agora, o defensor vai vestir a camisa do Coritiba, que conquistou o acesso para a Série A de 2026.

Atletas como os meias Sasha e Lucas Crispim, o zagueiro Brítez, o atacante Yago Pikachu se manifestaram, além de ex-companheiros no Tricolor como Titi, Osvaldo e Cassiano. Bruno Melo, futuro parceiro de equipe, também deixou recado.

"Ídolo dentro e fora de campo! Obrigado por tudo, Tinga!", escreveu Sasha.

"Estou te esperando, meu irmão", afirmou Bruno Melo, ex-atleta do Tricolor e futuro companheiro de time do jogador no Coritiba.

Ao todo, foram 389 partidas vestindo a camisa tricolor. O lateral e zagueiro balançou as redes adversárias 26 vezes nas nove temporadas em que defendeu o clube cearense. Ele soma dez títulos pelo Tricolor: Campeonato Cearense (6x), Brasileirão Série B e Copa do Nordeste (3x).

VEJA MENSAGENS DOS JOGADORES:

