Tinga recebe homenagens de companheiros do Fortaleza nas redes sociais; confira

Defensor conquistou dez títulos vestindo a camisa do clube cearense

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Tinga, ex-jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

De saída do Fortaleza, Tinga foi homenageado pelos companheiros de equipe em publicações nas redes sociais. O clube anunciou a saída do ídolo e jogador na noite desta segunda-feira (22). Agora, o defensor vai vestir a camisa do Coritiba, que conquistou o acesso para a Série A de 2026.

Atletas como os meias Sasha e Lucas Crispim, o zagueiro Brítez, o atacante Yago Pikachu se manifestaram, além de ex-companheiros no Tricolor como Titi, Osvaldo e Cassiano. Bruno Melo, futuro parceiro de equipe, também deixou recado.

"Ídolo dentro e fora de campo! Obrigado por tudo, Tinga!", escreveu Sasha.

"Estou te esperando, meu irmão", afirmou Bruno Melo, ex-atleta do Tricolor e futuro companheiro de time do jogador no Coritiba.

Ao todo, foram 389 partidas vestindo a camisa tricolor. O lateral e zagueiro balançou as redes adversárias 26 vezes nas nove temporadas em que defendeu o clube cearense. Ele soma dez títulos pelo Tricolor: Campeonato Cearense (6x), Brasileirão Série B e Copa do Nordeste (3x). 

VEJA MENSAGENS DOS JOGADORES:

publicação
Legenda: O meia Lucas Sasha foi outro a se manifestar sobre a saída do defensor.
Foto: Reprodução/Instagram

jogadores
Legenda: Brítez republicou postagem do clube em agradecimento ao Tinga.
Foto: Reprodução/Instagram

texto
Legenda: Bruno Melo confirma ida de Tinga ao Coritiba.
Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Titi, ex-companheiro na defesa do Tricolor, sobre saída de Tinga.
Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Yago Pikachu e Osvaldo também deixaram recado para Tinga.
Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Tuti Andrade, Lucas Crispim e Cassiano também se manifestaram.
Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Romário e Yuri César também deixaram recado para o agora ex-capitão do Fortaleza.
Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Gazal se manifesta sobre saída de Tinga.
Foto: Reprodução/Instagram

texto
Legenda: Thiago Galhardo sobre saída de Tinga do Fortaleza.
Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Nenê Bonilha, ex-companheiro de equipe, se manifesta sobre saída de Tinga
Foto: Reprodução/Instagram

 

