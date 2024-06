Tricampeão da Copa do Nordeste, Tinga chega ao 10º título pelo Fortaleza

Entre a mão e o peito, Tinga carrega o escudo do Fortaleza. A camisa tricolor pesa nele com orgulho, com respaldo de quem sabe o tamanho da paixão que representa. Quando o jogador entra em campo para mais uma partida é como se a história do Tricolor se encontrasse com ela mesma. Neste domingo (9), não foi diferente. O Leão perdeu o jogo contra CRB, mas conseguiu conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste nas cobranças de pênaltis.

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, sempre diz que ele escala o time, pensa as estratégias, mas são os jogadores em campo que sentem a partida. E é lá que Tinga se torna braço direito do treinador para orientar, apoiar, vibrar junto e arrancar pela lateral direita para tentar um cruzamento para a área. Ou talvez a bola sobre... Sempre há essa possibilidade.

"Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar tantos títulos. Tantas conquistas", disse Tinga

PESCADOR DE TAÇAS

O lateral-zagueiro chegou ao Leão em 2015, emprestado pelo Grêmio. Na época, o clube ainda estava no 'mar escuro' da Série C do Brasileiro. Mas, no mesmo ano, o gaúcho de Porto Alegre conquistou o primeiro estadual com o Tricolor, foi eleito o melhor lateral-direito da Copa do Nordeste e ganhou o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, pela Seleção Brasileira.

Então defendeu o Bahia, o Juventude até voltar ao Fortaleza, em 2018. Comandado por Rogério Ceni, testemunhou a transformação do clube dentro e fora de campo. Outras conquistas chegaram: dois estaduais (2019 e 2020), o título do Brasileirão Série B, além da vaga na elite do futebol brasileiro e a participação na Sul-Americana. Esteve no elenco que foi campeão da Copa do Nordeste em 2019. Sendo uma das principais peças do time de Ceni.

Veio então, em 2021, Juan Pablo Vojvoda. Com o desafio de manter o crescimento, o argentino desconhecido pediu intensidade e versatilidade. O professor pediu, o lateral virou também zagueiro. Adaptou-se tão bem que atuou 55 partidas e completou 200 jogos pelo Tricolor. Além disso, tornou-se peça imprescindível na melhor campanha da equipe, quando conquistou o quarto lugar no Brasileirão e ainda selou a vaga inédita na Copa Libertadores de 2022. Tinga fez parte do primeiro time cearense a disputar a maior competição de clubes.

O quarto título seguido do Fortaleza veio, o quinto dele. O "guerreiro tricolor" ainda colaborou para a reação do time na reta final da Série A, quando fugiu da zona de rebaixamento, garantiu vaga na pré-Libertadores, na Copa do Braisl, na Copa do Nordeste e finalizou bem a temporada.

Em 2023, mais uma taça do estadual e depois o inédito vice-campeonato da Sul-Americana. O Time da Garotada nascia para o futebol sul-americano como uma força em potencial. Era o Fortaleza de Vojvoda, de Tinga, de Kauan, da Maria, do José... Era a torcida que atravessou o continente para gritar a paixão pelo time em terras estrangeiras. Valeu a pena, pescador de taças. Dez ao todo.

A VOZ QUE REPRESENTA

Se no campo o atleta é voz ativa, a postura fora dela se mantém sóbria. Flagrante defensor da causa antirracista, Tinga, que já foi vítima de preconceito pela cor da pele, viu o clube e a torcida acompanharem o coro no mosaio "Stop Racism", que rodou o mundo.

Não foi diferente no dia 22 de fevereiro, quando o grupo desembarcou no Aeroporto Pinto Martins, após o ataque sofrido pela delegação. Seis jogadores ficaram feridos depois do ônibus ser atingido por artefatos explosivos e pedras por torcedores do Sport, após o duelo da Copa do Nordeste. Tinga foi o porta-voz dos jogadores e manifestou toda sua indignação do fato.

Fortaleza comemora o tricampeonato da Copa do Nordeste. Guilherme de Jesus da Silva, o Tinga, é o atleta mais vitorioso do time. O pescador de emoções.



HISTÓRICO NO FORTALEZA

281 jogos, com 21 gols marcados



2015 - 31 (2 gols e 0 assistências)

2018 - 49 (5 gols e 3 assistências)

2019 - 43 (5 gols e 4 assistências)

2020 - 43 (5 gols e 8 assistências)

2021 - 55 (1 gol e 2 assistências)

2022 - 33 (2 gols e 4 assistências)

2023 - 15 (0 gols e 1 assistência)

2024 - 11 (1 gol e 1 assistência)

TÍTULOS NO CLUBE