Colo-Colo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza tem o primeiro jogo fora de casa pela Libertadores na fase de grupos. Nesta segunda rodada, o Tricolor de Aço vai enfrentar o Colo-Colo (CHI), no Monumental de Santiago, a partir das 21h. O Laion quer a primeira vitória na competição e esquecer a estreia negativa diante do Racing, na qual perdeu por 3 a 0.

O clima tem tudo para ser acalorado dentro e fora de campo, diante dos processos burocráticos relacionados a contratação de Lucero, que atuou pelo Cacique antes de vestir a camisa tricolor. A promessa é de casa cheia, já que restava somente um setor a ter os ingressos vendidos. O Monumental de Santiago tem capacidade para 47 mil pessoas.

As duas equipes só se enfrentaram duas vezes, na fase de grupos da Libertadores em 2022, na qual as duas equipes também pertenciam ao mesmo grupo. No primeiro jogo, na Arena Castelão, os chilenos venceram por 2 a 1. Já no segundo confronto, na última rodada e valendo vaga nas oitavas, o Fortaleza conseguiu vencer por 4 a 3 e se classificando de forma inédita para a fase mata-mata da Libertadores.

COMO CHEGA O COLO-COLO

O Colo-Colo venceu quatro das 11 partidas disputadas até o momento, com três derrotas e quatro empates. No Campeonato Chileno é o 10º colocado, fora do G-7 que define os participantes da Sul-Americana e Libertadores do ano seguinte.

Nos últimos três jogos, todos os resultados foram empates, mas em competições diferentes: Libertadores, Copa do Chile e Campeonato Chileno.

Na estreia, empatou com o Atlético Bucaramanga por 3 a 3 na Colômbia. Os destaques do elenco são o volante Arturo Vidal, que já atuou no futebol brasileiro, e o atacante Javier Correa.

Na pressão que chega a equipe, o técnico argentino Jorge Almirón deve fazer modificações e ter o retorno de Tomás Alarcon, volante, que ficou de fora das últimas partidas para se recuperar de problemas físicos.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Após perder para o Racing na estreia por 3 a 0, o Tricolor quer conquistar os primeiros pontos na competição. Pressionado, o Fortaleza vem de um empate abaixo do esperado contra o Mirassol, pelo Brasileirão, e quer reverter a situação.

O grupo viajou deste o último sábado (5), com 26 atletas, pensando nos dois jogos fora de casa. No Departamento Médico, estão cinco atletas: Brítez (Entorse no tornozelo esquerdo); Breno Lopes (Fratura no antebraço direito); ⁠Tinga (Edema muscular na panturrilha esquerda); ⁠Pochettino (Tendinite no quadril esquerdo) e ⁠Pedro Augusto (Pubalgia).

Além dos nomes confirmados como ausência, Juan Pablo Vojvoda pode não contar com Eros Mancuso. O lateral-direito sentiu um desconforto na coxa durante o duelo com o Mirassol e é dúvida para o jogo pela Libertadores.

Pensando nisso, Vojvoda poderá mudar o esquema tático, colocando três zagueiros, no formato em que terminou a partida contra o Mirassol e também que estreou com o Fluminense pela Série A.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo streaming por assinatura Disney+.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Colo-Colo: Brayan Cortés; Maurício Isla, Alan Saldivia, Sebastián Vegas e Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pavez e Claudio Pizarro; Claudio Aquino, Javier Correa e Lucas Cepeda. Técnico: Jorge Almirón

Fortaleza: João Ricardo; Kuscevic, Titi, David Luiz; Yago Pikachu, Zé Welison, Martínez, Lucas Sasha, Bruno Pacheco; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

COLO-COLO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada da Copa Libertadores 2025 (Grupo E)

Local: Monumental de Santiago, no Chile

Data: 10/04/2025 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)