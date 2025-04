Fortaleza pode ser declarado vencedor por cancelamento de jogo com o Colo-Colo; entenda

Depois de confirmado o cancelamento do jogo entre Fortaleza e Colo-Colo, na noite desta quinta-feira (10), o Fortaleza pode ser declarado como vencedor da partida. Isso porque a própria Conmebol prevê, em seus regulamentos, que o placar deve ser de derrota para o time responsável pelo tumulto.

Através de documento oficial, a Conmebol enfatizou que o jogo não foi suspenso, e sim cancelado "em função da falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades locais de segurança que garantissem continuidade da partida entre Colo Colo (CHI) x Fortaleza (BRA) pela Fase de Grupos da Libertadores 2025".

De acordo com o Regulamento da Libertadores 2025, "nos casos em que a interrupção for imputada aos clubes ou às pessoas pelas quais essas possam ser responsáveis de modo regulamentar ou disciplinarmente, será aplicado o previsto no Código Disciplinar, além de pagar todos os custos pelo recomeço da mesma".

O Código Disciplinar da Conmebol, em seu artigo 24, fala sobre determinação do resultado de uma partida por responsabilidade ou negligência de uma das equipes, prevê que "quando uma equipe for sancionada com a determinação do resultado de um jogo por responsabilidade ou negligência, entender-se-á que o resultado é 3-0 a favor da equipe adversária no futebol de onze, 5-0 no futsal e 10-0 no futebol de areia. Caso a equipe adversária consiga um saldo de gols mais favorável no final da partida, manterse-á o resultado obtido em campo".

No artigo 8 do mesmo documento, que fala sobre Responsabilidade Objetiva, a Conmebol afirma que "as Associações Membro e os clubes são responsáveis pela segurança e ordem tanto no interior como nas imediações do estádio antes, durante e depois do jogo do qual forem anfitriões ou organizadores. Essa responsabilidade estende-se a todos os incidentes de qualquer natureza que venham a ocorrer, ficando assim expostos à imposição de sanções disciplinares e ao cumprimento das ordens e instruções que venham a ser adotadas pelos Órgãos Judiciais".

O QUE DIZ O FORTALEZA

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz afirmou que o Tricolor espera pela punição ao time chileno e que o Fortaleza seja declarado vencedor do jogo.

"Não tem possibilidade de o jogo voltar amanhã. Nossa delegação volta em voo fretado. Espero que haja punição. E acho que a punição tem que ser desportiva. De fato, perda de pontos do Colo-Colo, os pontos da partida para o Fortaleza. Viemos aqui jogar futebol e o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva. Então a punição tem que ser exemplar. Se não, se não houver punição, qualquer torcida em qualquer jogo vai invadir, quebrar, vai amedrontar o time adversário e o placar fica como está. Eu espero que a Conmebol possa usar o seu expediente para punir esse tipo de situação", declarou, em entrevista ao SporTV.