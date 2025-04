Ceará terá retorno de Matheus Bahia para enfrentar o Vasco pela Série A

Desfalque na partida contra o Juventude, por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Matheus Bahia vai reforçar o Ceará diante do Vasco da Gama, nesta terça-feira (15), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro.

O Diário do Nordeste apurou que o jogador treinou normalmente nesta segunda-feira (14) e deverá ser reconduzido ao time titular. Com isso, a tendência é que William Machado retorne à zaga, pelo lado esquerdo, e Éder volte ao banco de reservas.

Outro atleta que seguirá com a delegação alvinegra para o Castelão é Lucas Mugni, que apareceu no último boletim médico com uma pubalgia. O meia, no entanto, tem uma condição diferente de Matheus Bahia e pode não aparecer logo no time titular, pois ainda tratava com o departamento médico nesta segunda.

Na preparação final do Alvinegro, Léo Condé trabalhou com o elenco na sala de vídeo e depois fez ajustes táticos no campo de jogo. Marcação da saída de bola e criação de jogadas foram alguns dos pontos trabalhados.

O provável time do Ceará para enfrentar o Vasco tem Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Matheus Araújo; Galeano, Aylon e Pedro Raul.

O Ceará encara o Vasco no Castelão às 21h30 desta terça-feira, buscando a segunda vitória em casa e na Série A do Brasileiro.