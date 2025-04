Ceará x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Palmeiras entram em campo, nesta quarta (30), às 19h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentam na competição pela quinta vez na história, com o Verdão levando a melhor sobre o Alvinegro em três oportunidades ao longo dos embates até aqui. Com presença de bom público, o confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Ceará chega para o confronto depois de eliminar Sergipe e Confiança nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Com apoio do torcedor, o time de Léo Condé quer usar o trunfo de atuar em casa para levar vantagem para o jogo da volta. Pelo Brasileirão, o Vovô ficou no empate em 1 a 1, na última rodada, na Arena Castelão.

Do outro lado, o Palmeiras vai para seu primeiro duelo na competição deste ano, já que os times que disputam a Libertadores entram na terceira fase. O time de Abel Ferreira perdeu no último final de semana para o Bahia, por 1 a 0, dentro de casa, pela sexta rodada do Brasileirão.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão no streaming do Prime Vídeo, da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VOZÃO?

Para o primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil, o Ceará terá o retorno do lateral Fabiano Souza, que cumpriu suspensão automática no último jogo pela Série A. O atleta, que é o quinto mais utilizado no time alvinegro na temporada, deve ganhar a vaga que foi de Rafael Ramos diante do São Paulo. Por outro lado, o meio-campista Rômulo é ausência por pertencer ao time alviverde e não pode enfrentar o Palmeiras.

Apesar do retorno na lateral-direita, Léo Condé tem outras ausências que permanecem de um jogo para o outro. Entre os lesionados, Bruno Ferreira, Richardson, Fernandinho e Aylon. Quem ainda não estreou e vive essa expectativa é o atacante Bruno Tubarão, que está na reta final do período de transição, mas ainda é dúvida para o duelo.

Ponto positivo alvinegro é a eficiência no ataque, com 40 gols marcados em 23 jogos, uma média de 1,7 gol por partida no ano. Um dos destaques alvinegros no setor é Pedro Raul que já soma 9 gols em 12 duelos com a camisa alvinegra. A sequência da artilharia tem Pedro Henrique, que balançou as redes em 5 oportunidades na temporada.

Um dado que vem chamando atenção do comandante alvinegro são os gols sofridos na reta final dos tempos. No recorte do Brasileirão, o Vovô teve a defesa vazada em sete ocasiões, seis depois dos 40 minutos da etapa inicial ou da reta final. Léo Condé avaliou o momento e rechaçou a possibilidade de desgaste físico do elenco.

"São jogos difíceis contra os adversários, em que os gols podem sair no início ou no fim, ou sofrer também. Claro que a gente sempre alerta, tem o desgaste. A gente só não pode querer criar um fantasma para criar que a equipe está mal fisicamente", avalia o treinador. Léo Condé Técnico do Ceará

COMO CHEGA O VERDÃO?

Para encarar o Ceará, Abel Ferreira deve ter todos os jogadores relacionados do último à disposição novamente para o duelo na capital cearense. Ainda em fase final de recuperação de lesão no ombro, o meio-campista Raphael Veiga vive expectativa de voltar ao time. O atleta se lesionou no dia 9 de abril e desde então tem desfalcado a equipe paulista.

Além do camisa 23, o lateral-direito Mayke e o zagueiro Murilo estiveram no último treino antes do embarque da equipe alviverde. Os jogadores estão na parte final da transição física e já treinam com bola junto ao restante do grupo. As ausências certas e ainda sentidas no time de Abel são as de Marcos Rocha e Bruno Rodrigues.

A derrota por 1 a 0 para o Bahia, com gol no final do jogo, dentro de casa, na última rodada do Brasileirão, quebrou sequência de sete vitórias seguidas do Palmeiras. Diante do Vovô, a equipe quer retomar o caminho dos triunfos e, quem sabe, levar vantagem para o jogo da volta, que acontece dia 22 de maio, no Allianz Parque.

A artilharia alviverde é puxada por Flaco López e Estêvão, com sete gols marcados cada. A sequência tem Maurício com seis, além de Richard Ríos e Facundo Torres com quatro tentos assinalados cada.

HISTÓRICO NA COPA DO BRASIL

Ceará e Palmeiras voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil depois de cinco anos. No retrospecto que tem quatro confrontos, o time paulista levou a melhor e avançou de fase em três ocasiões: 1997, 1998 e 2020. Já o alvinegro cearense superou o adversário em 1994, quando o time comandado por Dimas Filgueiras chegou ao vice-campeonato naquele ano diante do Grêmio.

As duas equipes se enfrentaram em 33 ocasiões no histórico geral, com 19 triunfos do Palmeiras, contra 4 vitórias do Ceará, além de 10 empates. Nos últimos cinco duelos, o Vovô levou a melhor em duas ocasiões e foi superado em outras três.

Diante do time palmeirense, o Ceará defende uma sequência positiva na capital cearense que vem desde o ano passado, com 25 partidas sem perder: 21 vitórias e 3 empates no recorte.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X PALMEIRAS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 30/04/25 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Árbitra: Rodrigo José Pereira (PE)

Árbitro Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)