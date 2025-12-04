Diário do Nordeste
Copa do Mundo 2026: nova regra do sorteio pode tornar caminho do hexa mais difícil para Brasil

Quatro primeiras seleções do ranking, em que o Brasil não se inclui, podem não se cruzar até uma possível final

Escrito por
Gustavo de Negreiros gustavo.negreiros@svm.com.br
(Atualizado às 16:57)
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira quer quebrar sequência de mais de 20 anos de insucessos em Copas do Mundo, mas a Fifa não parece facilitar
Foto: ACK GUEZ / AFP

A Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, promete ganhar ainda mais forma com o sorteio dos grupos que acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 14hs (horário de Brasília). Com 48 seleções, serão 12 grupos definidos ou parcialmente definidos (tendo em vista posições ainda a serem ocupadas por times da repescagem).

E a Seleção Brasileira conhecerá seu grupo, mas uma novidade, além da elevação do número de participantes e chaves, pode deixar o caminho da Amarelinha ainda mais complexo.

A nova regra da Fifa no sorteio colocará os 4 primeiros times do ranking em lados opostos no chaveamento dos grupos, ou seja, caso Espanha, Argentina, França e Inglaterra confirmem o primeiro lugar em suas chaves, só poderão se enfrentar em uma decisão.

Como o Brasil não figura entre estes 4 primeiros do ranking, poderá ter em seu caminho uma ou duas destas seleções top-4 em fases preliminares do mata-mata, como o inédito dezesseis avos de final, oitavas de final, quartas de final ou semifinal.

Regras do sorteio da Copa do Mundo 2026

Nesta sexta, os grupos são sorteados e os times são divididos em potes organizados através do ranking da Fifa. O Brasil figura no pote 1. Confira:

  • Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, os quatro vencedores da repescagem europeia e os dois classificados da repescagem mundial.

Distribuídos os times do pote 1 nas chaves das letras A à L, o sorteio prosseguirá. Com exceção da Europa, seleções da mesma confederação não poderão cair na mesma chave. No caso do Brasil, Argentina (por já ser do pote 1), Paraguai, Colômbia, Uruguai e Equador não caem na chave brasileira. Caso a Bolívia conquiste a vaga por meio de repescagem, aí, sim, poderá cair no grupo do Brasil.

Finalizados os grupos, as datas e locais dos jogos da primeira fase da Copa só serão conhecidos no dia seguinte (6), em novo evento promovido pela entidade.

