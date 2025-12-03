Diário do Nordeste
Fortaleza registra seu público recorde na Série A 2025 contra o Corinthians

Leão venceu a quarta partida consecutiva com o apoio incondicional de seu torcedor

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 21:49)
Jogada
Legenda: Fortaleza registra seus dois maiores públicos recorde na Série A 2025 contra o Atlético Mineiro e, agora, contra o Corinthians
Foto: Ismael Soares/SVM

Fortaleza registrou, pela segunda vez consecutiva, o maior público do clube na Série A de 2025 contra o Corinthians nesta quarta-feira (3). Registrando ao todo, 56.014 torcedores presentes na Arena Castelão na vitória tricolor por 2 a 1, com defesaça de Brenno, o Tricolor de Aço saiu da zona de rebaixamento após 27 rodadas e depende somente de si para garantir a permanência na elite nacional.

Segundo o próprio Fortaleza, o duelo também rendeu uma receita bruta de R$ 1.433.088,00. Vale ressaltar que a última partida, contra o Atlético Mineiro, no qual foi realizado neste domingo (30) e vencido por 1 a 0 pelo Leão, o clube havia batido o então recorde e registrou 51.793 torcedores presentes, superando de forma consecutiva nesta quarta. 

Na tabela, o Leão ocupa a 16ª posição, agora com 43 pontos, mas tem apenas um de distância para o Vitória, primeiro dentro do Z-4, em 17º, com 42. Agor, com nove jogos de invencibilidade e quatro vitórias seguidas, a torcida tricolor tem uma grande parcela dessa recuperação histórica do Fortaleza. O último jogo será no domingo (7), às 16h, com o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, encerrando então o Brasileirão e tendo a definição se o Leão vair caiu ou permanecer na Série A.

Fortaleza 2x1 Corinthians | Público e renda da partida

  • Público pagante: 50.749
  • Clube da Garotada: 1.044
  • Ingressos vendidos: 36.868
  • Sócio Torcedor: 11.925
  • Cortesias: 1.956
  • Público total: 51.793
  • Renda bruta: R$ 886.176,00
