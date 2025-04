Ceará divulga novo boletim médico antes de jogo contra o Palmeiras; confira

O Ceará divulgou novo boletim médico nesta quarta-feira (30). O Alvinegro enfrenta o Palmeiras em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade é o retorno do atacante Bruno Tubarão, que fica disponível e pode estrear com a camisa do Vovô no duelo na Arena Castelão.

O jogador foi contratado no início da temporada e, após quatro meses, é relacionado por Léo Condé. Depois de passar por um período de recondicionamento físico, o jogador sentiu desconforto na coxa esquerda, lesão identificada após exames.

DE FORA

Apenas dois jogadores não estão disponíveis: o goleiro Bruno Ferreira e atacante Aylon. A dupla está em tratamento fisioterápico.

O Ceará enfrenta o Palmeiras a partir das 19h30 (de Brasília). O duelo ocorre na Arena Castelão, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Acompanhe aqui em tempo real.