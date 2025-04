Conmebol determina vitória do Fortaleza por 3x0 diante do Colo Colo em jogo de Santiago

A Conmebol determinou a vitória do Fortaleza por 3x0 diante do Colo Colo no jogo em Santiago pela Libertadores em penalidade divulgada nesta quarta-feira (30). Entidade de baseou no artigo 24.2 de seu Código Disciplinar para punir o time chileno e conceder os três pontos do jogo para o time cearense.

A partida do dia 20 de abril, foi cancelada aos 24 minutos do 2º tempo quando estava 0x0, após incidentes no estádio Nacional de Santiago. A Conmebol cancelou o jogo após invasão da torcida local no gramado e duas mortes fora do estádio, mas demorou 20 dias para tomar uma decisão disciplinar quanto aos graves incidentes.

A Comissão disciplinar da Conmebol também impôs ao Colo Colo 5 partidas de portões fechados em competições organizadas pela entidade.

Situação do Fortaleza na Libertadores

Com a vitória da partida em Santiago, o Fortaleza salta para a 3ª colocação com 4 pontos, e saldo de gols zero.

O Leão tem dois jogos em casa seguidos na Libertadores, diante mesmo Colo Colo, no dia 6, às 21h30 no Castelão, e no dia 13, contra Bucaramanga, ás 21h30. Na última rodada, o Fortaleza enfrenta o Racing, no El Cilindro, no dia 29, às 21h30.

Leão se pronuncia após decisão

Logo após a decisão da Conmebol, o Fortaleza publicou uma nota oficial

"O Fortaleza Esporte Clube informa que, por decisão oficial da CONMEBOL, foi declarado vencedor da partida contra o Colo-Colo pelo placar de 3x0, em decorrência dos atos de violência praticados pela torcida adversária na partida realizada no Chile.

Agradecemos à CBF pelo apoio institucional durante o processo. O respaldo da entidade foi fundamental para garantir o cumprimento das normas e a integridade da competição.

Reforçamos nosso total repúdio a qualquer forma de violência no futebol. O esporte deve ser palco de paixão, respeito e união entre os povos — nunca de agressões e intolerância".