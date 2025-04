Com apoio da CBF, Fortaleza vai buscar os 3 pontos contra Colo-Colo; entenda disputa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) declarou apoio ao Fortaleza para buscar os 3 pontos da partida contra o Colo-Colo, pela Libertadores. A Confederação Brasileira de Futebol publicou uma nota prestando condolências às famílias das vítimas e pediu que o Tricolor seja declarado vencedor do confronto.

Ainda em nota, a entidade afirma ter mantido contato com o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, desde o momento da suspensão da partida, a fim de dar o suporte necessário ao clube. Na madrugada desta sexta-feira (11), o Diretor de Competições da Conmebol, Fred Nantes, enviou um documento fazendo referência aos artigos do Código Disciplinar da Conmebol que dão subsídios para que o Fortaleza seja declarado vencedor do confronto.





CONFIRA TRECHO DO DOCUMENTO

Em nota, o Fortaleza também se manifestou e disse que o "departamento jurídico está trabalhando no intuito que haja as devidas punições, para que de maneira pedagógica, incidentes como esse não se repitam".

"A Confederação Brasileira de Futebol, pelo seu Presidente, Ednaldo Rodrigues, vem por esse expediente, além de lamentar profundamente o ocorrido, prestando as suas condolências às famílias das vidas que foram 2 tragicamente ceifadas, requerer a determinação do quanto previsto no artigo 6, item 3, “g” e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol que assim no sentido de atribuir o resultado da partida favor do Fortaleza Esporte Clube pelo placar de 3x0 em razão da responsabilidade do clube mandante."