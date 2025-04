Vojvoda lamenta empate do Fortaleza com o Bucaramanga na Libertadores: 'Sabor amargo'

O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou o empate diante do Bucaramanga. O Fortaleza vencia a partida por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, quando viu o adversário empatar o duelo no Estádio Américo Montanini. As equipes se enfrentaram em duelo da terceira rodada da Copa Libertadores nesta quarta-feira (23).

"Recebemos com um sabor amargo, faltava muito pouco para terminar. Tivemos dois ou três transições muito claras, uma com Pikachu e outra muito clara. Num jogo como este fora de casa, há que se fazer os gols. Depois há que se analisar bem o penal. Nosso penal, o VAR chamou. Esse estava muito claro porque o VAR não interveio. Creio que fizemos uma partida correta fora de casa, e tínhamos que ter matado essa partida com um gol a mais", avaliou o treinador do Leão.

"Havia um rival que precisava empatar a partida, e a equipe sabia. Por exemplo, nosso jogo vai estar nos espaços. A medida que o tempo passava, esses espaços estavam cada vez com mais metros. Não tivemos a eficácia por uma coisa ou outra para conseguir fazer um gol a mais. Uma partida fora de casa, com estas chances, temos que matar o jogo. Não tivemos eficácia para matar o jogo", completou o treinador.

Com o resultado, o Leã do Pici segue em último do Grupo E. Veja a classificação aqui. A equipe volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Tricolor volta a jogar somente no dia 6 de maio, quando recebe o Colo-Colo na Arena Castelão.