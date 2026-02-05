Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Resultados da Série A: Palmeiras goleia, Flamengo empata com falha de Paquetá e SanSão fica empatado

Segunda rodada começa com muitos gols em seis jogos, goleadas de Palmeiras e Grêmio e três empates

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo, Palmeiras e Grêmio estiveram em campo pela segunda rodada da Série A do Brasileirão
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO, Cesar Greco/Palmeiras/by Canon e LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A última quarta-feira (5) marcou a abertura da segunda rodada da Série A do Brasileirão 2026. Seis partidas foram disputadas na quarta, com metade delas terminando empatadas. Os destaques ficam para Palmeiras e Grêmio, que marcaram cinco gols em seus jogos.

O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1, jogando na Arena Barueri. Na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu o Botafogo por 5 a 3, com destaque para o atacante Carlos Vinícius, que marcou três gols na partida, anotando um hat-trick.

No Maracanã, o Flamengo ficou apenas no empate com o Internacional, que abriu o placar com Borré em jogada de falha de Lucas Paquetá. Arrascaeta empatou de pênalti. Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 no clássico paulista.

1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026

  • Flamengo 1 - 1 Internacional
  • RB Bragantino 1 - 0 Atlético-MG
  • Santos 1 - 1 São Paulo
  • Remo 2 - 2 Mirassol
  • Palmeiras 5 - 1 Vitória
  • Grêmio 5 - 3 Botafogo
  • Bahia x Fluminense
  • Vasco x Chapecoense
  • Cruzeiro x Coritiba
  • Athletico-PR x Corinthians

Após o abertura da segunda rodada, o RB Bragantino lidera o Brasileirão, seguido por Palmeiras, Mirassol e São Paulo, que fecham o G-4. O Botafogo está na quinta colocação. Na zona, estão Vasco, Corinthians, Coritiba e Cruzeiro.

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026 (2ª RODADA)

  1. RB Bragantino | 6
  2. Palmeiras | 4
  3. Mirassol | 4
  4. São Paulo | 4
  5. Botafogo | 3
  6. Chapecoense | 3
  7. Grêmio | 3
  8. Fluminense | 3
  9. Bahia | 3
  10. Athletico-PR | 3
  11. Vitória | 3
  12. Flamengo | 1
  13. Atlético-MG | 1
  14. Internacional | 1
  15. Santos | 1
  16. Remo | 1
  17. Vasco | 0
  18. Corinthians | 0
  19. Coritiba | 0
  20. Cruzeiro | 0

O complemento da segunda rodada será disputado nesta quinta-feira (5), com jogos entre Bahia e Fluminense, na Fonte Nova, Vasco e Chapecoense, em São Januário, e Cruzeiro e Coritiba, no Mineirão. Athletico-PR x Corinthians será apenas no dia 19/02.

