Resultados da Série A: Palmeiras goleia, Flamengo empata com falha de Paquetá e SanSão fica empatado

A última quarta-feira (5) marcou a abertura da segunda rodada da Série A do Brasileirão 2026. Seis partidas foram disputadas na quarta, com metade delas terminando empatadas. Os destaques ficam para Palmeiras e Grêmio, que marcaram cinco gols em seus jogos.

O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1, jogando na Arena Barueri. Na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu o Botafogo por 5 a 3, com destaque para o atacante Carlos Vinícius, que marcou três gols na partida, anotando um hat-trick.

No Maracanã, o Flamengo ficou apenas no empate com o Internacional, que abriu o placar com Borré em jogada de falha de Lucas Paquetá. Arrascaeta empatou de pênalti. Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 no clássico paulista.

1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026

Flamengo 1 - 1 Internacional

RB Bragantino 1 - 0 Atlético-MG

Santos 1 - 1 São Paulo

Remo 2 - 2 Mirassol

Palmeiras 5 - 1 Vitória

Grêmio 5 - 3 Botafogo

Bahia x Fluminense

Vasco x Chapecoense

Cruzeiro x Coritiba

Athletico-PR x Corinthians

Após o abertura da segunda rodada, o RB Bragantino lidera o Brasileirão, seguido por Palmeiras, Mirassol e São Paulo, que fecham o G-4. O Botafogo está na quinta colocação. Na zona, estão Vasco, Corinthians, Coritiba e Cruzeiro.

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026 (2ª RODADA)

RB Bragantino | 6 Palmeiras | 4 Mirassol | 4 São Paulo | 4 Botafogo | 3 Chapecoense | 3 Grêmio | 3 Fluminense | 3 Bahia | 3 Athletico-PR | 3 Vitória | 3 Flamengo | 1 Atlético-MG | 1 Internacional | 1 Santos | 1 Remo | 1 Vasco | 0 Corinthians | 0 Coritiba | 0 Cruzeiro | 0

O complemento da segunda rodada será disputado nesta quinta-feira (5), com jogos entre Bahia e Fluminense, na Fonte Nova, Vasco e Chapecoense, em São Januário, e Cruzeiro e Coritiba, no Mineirão. Athletico-PR x Corinthians será apenas no dia 19/02.