Resultados da Série A: Palmeiras goleia, Flamengo empata com falha de Paquetá e SanSão fica empatado
Segunda rodada começa com muitos gols em seis jogos, goleadas de Palmeiras e Grêmio e três empates
A última quarta-feira (5) marcou a abertura da segunda rodada da Série A do Brasileirão 2026. Seis partidas foram disputadas na quarta, com metade delas terminando empatadas. Os destaques ficam para Palmeiras e Grêmio, que marcaram cinco gols em seus jogos.
O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1, jogando na Arena Barueri. Na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu o Botafogo por 5 a 3, com destaque para o atacante Carlos Vinícius, que marcou três gols na partida, anotando um hat-trick.
No Maracanã, o Flamengo ficou apenas no empate com o Internacional, que abriu o placar com Borré em jogada de falha de Lucas Paquetá. Arrascaeta empatou de pênalti. Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo empataram em 1 a 1 no clássico paulista.
1ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026
- Flamengo 1 - 1 Internacional
- RB Bragantino 1 - 0 Atlético-MG
- Santos 1 - 1 São Paulo
- Remo 2 - 2 Mirassol
- Palmeiras 5 - 1 Vitória
- Grêmio 5 - 3 Botafogo
- Bahia x Fluminense
- Vasco x Chapecoense
- Cruzeiro x Coritiba
- Athletico-PR x Corinthians
Após o abertura da segunda rodada, o RB Bragantino lidera o Brasileirão, seguido por Palmeiras, Mirassol e São Paulo, que fecham o G-4. O Botafogo está na quinta colocação. Na zona, estão Vasco, Corinthians, Coritiba e Cruzeiro.
CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A DO BRASILEIRÃO 2026 (2ª RODADA)
- RB Bragantino | 6
- Palmeiras | 4
- Mirassol | 4
- São Paulo | 4
- Botafogo | 3
- Chapecoense | 3
- Grêmio | 3
- Fluminense | 3
- Bahia | 3
- Athletico-PR | 3
- Vitória | 3
- Flamengo | 1
- Atlético-MG | 1
- Internacional | 1
- Santos | 1
- Remo | 1
- Vasco | 0
- Corinthians | 0
- Coritiba | 0
- Cruzeiro | 0
O complemento da segunda rodada será disputado nesta quinta-feira (5), com jogos entre Bahia e Fluminense, na Fonte Nova, Vasco e Chapecoense, em São Januário, e Cruzeiro e Coritiba, no Mineirão. Athletico-PR x Corinthians será apenas no dia 19/02.