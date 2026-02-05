Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (5)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:20)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (5) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (5), NA NBA
- 21h | Orlando Magic x Brooklyn Nets | League Pass
- 21h | Detroit Pistons x Washington Wizards | League Pass
- 21h30 | Toronto Raptors x Chicago Bulls | Prime Video
- 21h30 | Atlanta Hawks x Utah Jazz | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Charlotte Hornets | League Pass
- 22h30 | Dallas Mavericks x San Antonio Spurs | League Pass
- 0h | Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers | League Pass
- 0h | Phoenix Suns x Golden State Warriors | Prime Video
