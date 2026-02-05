Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (5)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (5)
CAMPEONATO SAUDITA
- 14h30 | Al Okhdood x Al Hilal | Canal GOAT e Sportv
- 14h30 | Al Ahli x Al Hazem | Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO EGÍPCIO
- 15h | Ceramica Cleopatra x Ghazl Al Mahalla | Link Sport Club Podcast
COPA DA HOLANDA
- 16h | Telstar x Go Ahead Eagles | N Sports
COPA DA BÉLGICA
- 16h30 | Anderlecht x Royal Antuérpia | DAZN
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 16h30 | Decisão x Santa Cruz | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
COPA DA RAINHA
- 17h | Real Madrid (F) x Barcelona (F) | ESPN e Disney+
COPA DO REI
- 17h | Betis x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Disney+
COPA DA ITÁLIA
- 17h | Atalanta x Juventus | SportyNet (TV e YouTube)
COPA DA FRANÇA
- 17h | Strasbourg x Monaco | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS – QUARTA DIVISÃO
- 17h | Accrington x Salford | Disney+
TAÇA DE PORTUGAL
- 17h45 | Sporting x AVS | N Sports
SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20
- 18h | Brasil sub-20 (F) x Equador sub-20 (F) | Sportv 3
COPA DA ARGENTINA
- 19h | Deportivo Riestra x Deportivo Maipú | Xsports
- 21h15 | Barracas Central x Temperley | Xsports
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 19h | Bahia x Fluminense | Sportv e Premiere
- 20h | Vasco x Chapecoense | Prime Video
- 21h30 | Cruzeiro x Coritiba | Sportv e Premiere
CAMPEONATO PARAENSE
- 20h | Remo x Águia de Marabá | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)
CAMPEONATO PAULISTA
- 20h30 | Corinthians x Capivariano | TNT e HBO Max
PRÉ-LIBERTADORES
- 21h30 | Juventud x Universidad Católica-EQU | Paramount+
