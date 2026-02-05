Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Jogada
Legenda: Memphis Depay comemora gol marcado com a camisa do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (5)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 14h30 | Al Okhdood x Al Hilal | Canal GOAT e Sportv
  • 14h30 | Al Ahli x Al Hazem | Canal GOAT, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO EGÍPCIO

  • 15h | Ceramica Cleopatra x Ghazl Al Mahalla | Link Sport Club Podcast

COPA DA HOLANDA

  • 16h | Telstar x Go Ahead Eagles | N Sports

COPA DA BÉLGICA

  • 16h30 | Anderlecht x Royal Antuérpia | DAZN

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 16h30 | Decisão x Santa Cruz | Canal GOAT e TV FPF Betnacional

COPA DA RAINHA

  • 17h | Real Madrid (F) x Barcelona (F) | ESPN e Disney+

COPA DO REI

  • 17h | Betis x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Disney+

COPA DA ITÁLIA

  • 17h | Atalanta x Juventus | SportyNet (TV e YouTube)

COPA DA FRANÇA

  • 17h | Strasbourg x Monaco | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS – QUARTA DIVISÃO

  • 17h | Accrington x Salford | Disney+

TAÇA DE PORTUGAL

  • 17h45 | Sporting x AVS | N Sports

SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20

  • 18h | Brasil sub-20 (F) x Equador sub-20 (F) | Sportv 3

COPA DA ARGENTINA

  • 19h | Deportivo Riestra x Deportivo Maipú | Xsports
  • 21h15 | Barracas Central x Temperley | Xsports

CAMPEONATO BRASILEIRO

  • 19h | Bahia x Fluminense | Sportv e Premiere
  • 20h | Vasco x Chapecoense | Prime Video
  • 21h30 | Cruzeiro x Coritiba | Sportv e Premiere

CAMPEONATO PARAENSE

  • 20h | Remo x Águia de Marabá | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)

CAMPEONATO PAULISTA

  • 20h30 | Corinthians x Capivariano | TNT e HBO Max

PRÉ-LIBERTADORES

  • 21h30 | Juventud x Universidad Católica-EQU | Paramount+
