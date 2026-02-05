Cruzeiro x Coritiba na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil
Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (5) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
CRUZEIRO X CORITIBA | FICHA TÉCNICA
- Competição: 2ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
- Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Data: 05/02/2026 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)