Cruzeiro x Coritiba na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (5) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Sportv

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

CRUZEIRO X CORITIBA | FICHA TÉCNICA