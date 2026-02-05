Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Clássico-Rei: relembre o último Ceará x Fortaleza e veja os jogadores remanescentes

Rivais volta a se enfrentar no domingo, em partida válida pelo Campeonato Cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar depois de três meses
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará e Fortaleza estão em reta final de preparação para o primeiro Clássico-Rei da temporada 2026. Neste momento, a experiência no duelo pode fazer muita diferença, principalmente com jogadores que já tiveram a oportunidade de disputar este clássico.

Os dois principais times do futebol cearense voltam a se enfrentar depois de três meses: a última partida entre Vovô e Leão aconteceu no dia 6 de novembro, pela Série A do Brasileirão. Desde então, os dois elencos passaram por profundas mudanças.

Em clima de Clássico-Rei, o Diário do Nordeste relembra como foi o último jogo entre Ceará e Fortaleza e aponta quais são os jogadores remanescentes das duas equipes que podem ser utilizados no jogo de domingo (8), pelo Campeonato Cearense.

Foto de jogadores de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei
Legenda: Jogadores de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei
Foto: Thiago Gadelha/SVM

RELEMBRE COMO FOI O ÚLTIMO CLÁSSICO REI

O Ceará foi a campo com Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Vinícius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. O técnico do Vovô naquele momento era Léo Condé.

No decorrer da partida, entraram os jogadores Dieguinho, Lucas Mugni, Lourenço, Aylon e Fernandinho. Além disso, permaneceram no banco os jogadores Richard, Gabriel Lacerda, Rafael Ramos, Nicolas, Eder, Richardson e Paulo Baya.

O Fortaleza foi a campo com Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha e Pierre; Breno Lopes, Herrera, Moisés e Bareiro. O técnico do Fortaleza naquele momento era o argentino Martín Palermo.

No decorrer da partida, entraram os jogadores Pablo Roberto, Pikachu, Matheus Pereira, Lucas Crispim e Lucero. Além deles, permaneceram no banco os jogadores Helton Leite, Tinga, Lucas Gazal, Kuscevic, Matheus Rossetto, Lucca Prior e Deyverson.

Foto de jogadores de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei
Legenda: Jogadores de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O jogo, válido pela Série A do Brasileirão 2025, terminou empatado em 1 a 1. O Fortaleza abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol marcado pelo centroavante Adam Bareiro. No fim do segundo tempo, o Ceará chegou ao empate com Pedro Raul.

QUEM PERMANECE NO CEARÁ?

Dez jogadores que foram relacionados para aquela partida seguem no elenco do Ceará. Nove deles estão à disposição do técnico Mozart para o clássico de domingo. A única baixa é Dieguinho, que se recupera de uma cirurgia na perna.

Foto de Vina, jogador do Ceará
Legenda: Vina, jogador do Ceará
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Jogaram

  • Bruno Ferreira
  • Dieguinho
  • Vinícius Zanocelo
  • Vina
  • Pedro Henrique
  • Fernandinho

Ficaram no banco

  • Richard
  • Rafael Ramos
  • Eder
  • Richardson

Destes jogadores, seis estão cotados para começar o Clássico-Rei como titulares: trata-se do goleiro Bruno Ferreira, do lateral-direito Rafael Ramos, do zagueiro Eder, dos meias Vinícius Zanocelo e Vina e do atacante Pedro Henrique.

QUEM PERMANECE NO FORTALEZA?

O Fortaleza segue contando no seu elenco com 12 jogadores que foram relacionados para aquela partida. Nove deles devem estar à disposição do técnico Thiago Carpini para o clássico de domingo. Brítez é dúvida e Helton Leite e Kuscevic devem deixar o clube.

Foto de Brítez durante o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza
Legenda: Brítez durante o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Jogaram

  • Brenno
  • Brítez
  • Lucas Sasha
  • Pierre
  • Moisés
  • Lucas Crispim
  • Bareiro

Não jogaram

  • Helton Leite
  • Lucas Gazal
  • Kuscevic
  • Matheus Rossetto
  • Lucca Prior

Destes jogadores, oito estão cotados para começar o Clássico-Rei como titulares: Brenno, Brítez, Lucas Sasha, Pierre, Moisés, Moisés, Lucas Crispim, Bareiro e Lucas Gazal.

