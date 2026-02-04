Pierre volta a treinar no Fortaleza e deve ser relacionado para o Clássico-Rei

O Fortaleza pode ter um importante reforço para o Clássico-Rei contra o Ceará, no próximo domingo (8). O meio-campista Pierre voltou a treinar com bola com o restante do elenco após se recuperar de uma lombalgia que o deixou longe dos gramados nos últimos jogos.

O último jogo de Pierre foi no dia 18 de janeiro, na terceira partida do Fortaleza na temporada, contra o Maracanã. Depois disso, ele lesionou-se e desfalcou o Leão do Pici nas partidas contra o Horizonte, contra o Floresta e contra o Iguatu.

Legenda: O volante Pierre se firmou como titular do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Nas imagens divulgadas pelo Fortaleza do treino da última terça-feira (3), foi possível ver Pierre participando dos treinamentos com os demais companheiros de equipe. Ele deve voltar a ser relacionado pelo técnico Thiago Carpini no próximo jogo.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (8), quando enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei da temporada 2026. As duas equipes se enfrentam na Arena Castelão a partir das 18h. O jogo é válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.