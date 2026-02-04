Fortaleza vai receber mais que o Ceará com placas de publicidade na Série B de 2026; veja valores

Na Série B do Brasileiro de 2026, além da venda dos direito de transmissão dos clubes, existem outras duas fontes de receita para Ceará e Fortaleza: das placas de publicidade e também da exibição dos jogos em sites de apostas esportivas.

A agência Brax, em um contrato de três temporadas, fechou um investimento de R$ 60 milhões ao ano com as placas, enquanto a empresa Infront Sports & Media pagou R$ 11,5 milhões aos sites.

Assim, os acordos também são monitorados pelas equipes locais, que buscam novas captações e estão juntas na Forte Futebol União (FFU), bloco econômico que procura negociar os direitos das equipe em coletivo e contempla 18 times da 2ª divisão, com exceção de Náutico e São Bernardo, que negociaram de forma individual com Rede Globo por intermédio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Fortaleza recebe mais que o Ceará

A expectativa é de que as cotas da Série B sejam similares no decorrer da temporada, com acordos celebrados na FFU, mas há um aspecto inicial que diverge para Ceará e Fortaleza: as cotas das placas de publicidade, com a equipe tricolor recebendo mais.

Por conta de acordo firmado pelo então CEO Marcelo Paz, que era também presidente da LFU, atual FFU, até o início de 2026, o Leão estima embolsar aproximadamente R$ 25 milhões com as placas de publicidade, no que seria o maior repasse da competição, conforme divulgado pelo jornal O POVO e confirmado pelo Diário do Nordeste. O valor acordado na liga mantém a cota que era da Série A mesmo com rebaixamento, o que ajudará o time no processo atual de reformulação, além de cumprir com compromissos anteriormente firmados.

Já o Ceará sofreu com a redução do montante repassado, que passou para R$ 13 milhões com a queda para a Série B. Esse valor é o mesmo para todos os demais participantes da FFU que estão na competição e foi aprovado em um colegiado. Na época, pontos como período seguido na Série A foram utilizados como parâmetro de distribuição de receita a longo prazo, o que beneficiou o clube leonino, que também ganhou mais quando ambos estavam na 1ª divisão.

A situação também deve ser debatida em reunião da FFU ao longo da semana, com o bloco preparando uma proposta para a venda dos direitos de transmissão da Série B. Uma reunião na CBF está programa para quinta (5), quando será debatido o Congresso Técnico da competição nacional com a presença de dirigentes dos times cearenses